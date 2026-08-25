Peut-on garder l’attelage sur sa voiture après les vacances ?

Pour beaucoup, c’est le moment de rentrer chez soi, de défaire ses valises et pour certains de détacher la remorque ou la caravane. Faut-il également retirer la boule d’attelage ou peut-on la conserver ?

Dans le cas d’une utilisation régulière, notamment pour transporter des vélos, il est tentant de la laisser en place. Le plus pratique reste les modèles qui s’escamotent derrière le bouclier, mais tous les véhicules n’en sont pas équipés.

Tout d’abord, le Code de la route ne s’oppose pas au fait de circuler avec un attelage si celui-ci ne sert pas (sans remorque ou porte-vélos par exemple). À noter toutefois qu’il ne doit en aucun cas cacher tout ou partie de la plaque minéralogique, sans quoi vous vous exposez à une amende.

Pour autant, l’article R317-23 de ce même Code de la route précise que « Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l’exception des matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d’accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route. »

Éviter les risques

Si la maréchaussée ne peut rien contre vous, ce n’est pas le cas de votre assurance. Dans le cas d’un accident responsable, cette dernière peut évoquer l’attelage comme facteur aggravant avec comme risque une indemnisation moindre. Au final, il est préférable de retirer cet équipement lorsqu’il n’est pas utilisé.