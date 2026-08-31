Est-ce une bonne idée de sanctionner les piétons trop imprudents ?

C’est une pratique qu’on observe de façon quotidienne dans toutes les grandes villes du monde. Dans les milieux à forte densité où les automobiles côtoient de nombreux piétons, ces derniers s’exposent souvent à des risques en étant littéralement « happés » par l’écran de leur téléphone. En 2021, déjà, une étude confirmait ce phénomène en France.

Surtout lorsque ce défaut d’attention s’ajoute à l’utilisation d’un casque ou d’oreillettes avec de la musique empêchant d’entendre les bruits environnants, ce problème peut causer des accidents graves.

Faut-il sanctionner les piétons trop distraits ?

En Italie, le gouvernement planche actuellement sur une réforme du code de la route visant, outre un changement des barèmes des amendes pour les excès de vitesse, à justement renforcer la responsabilité des piétons dans les accidents où leur distraction est en cause.

L’idée serait notamment de mettre en place une amende pour les piétons traversant la route en regardant leur smartphone sans faire preuve de la prudence la plus élémentaire. On parle d’un montant de 75€, avec certains motifs d’exclusion comme des « situations d’urgence ». La réglementation prévue permettrait toujours d’utiliser des oreillettes ou un casque, à condition qu’ils conservent un niveau d’attention auditive suffisant pour leur sécurité. Sur le principe, il pourrait donc devenir illégal d’écouter de la musique à fond lorsqu’on évolue dans un milieu urbain où il faut traverser des chaussées et rester attentif à ce qui roule autour de soi.

Basée sur la jurisprudence italienne

Ce projet de réforme du code de la route en Italie, qui doit encore faire l’objet de discussions auprès d’associations professionnelles et d’opérateurs de la mobilité urbaine avant d’arriver au parlement, s’appuie sur une décision de la Cour de cassation italienne en 2023 qui avait déjà statué que la responsabilité d’automobilistes en cas d’accident pouvait être écartée lorsqu’il était établi qu’un piéton avait commis une faute.

Le projet est porté par le ministre italien des infrastructures Matteo Salvini. Il s’agit d’un personnage politique aux positions clivantes mais en l’occurrence, l’idée de responsabiliser les piétons lorsqu’ils adoptent des comportements dangereux en société paraît raisonnable. Dès lors, peut-on imaginer des réflexions similaires chez nous en France où ce problème d’attention des piétons se pose de la même façon ?

Via Le Figaro