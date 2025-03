BMW est entré sur le marché du SUV de 1999, avec le X5. Ce n’était que le début de l’offensive bavaroise sur ce segment alors en plein boom, puisque la firme de Munich a dégainé un véhicule plus petit et abordable dès 2003 au salon de Francfort : le X3. Codé E83, et fabriqué en Autriche chez Magna-Steyr qui a contribué à sa conception, il dérive de la Série 3 E46, dont il récupère la plate-forme et la transmission intégrale.

Celle-ci envoie 60 % du couple à l’arrière par défaut, pour un comportement routier plus dynamique, et se dote d’un coupleur multidisques faisant varier ce ratio en continu. De la Série 3, le X3 reprend aussi le remarquable 6-cylindres en ligne M54, un 24 soupapes doté d’une distribution variable Double Vanos, en deux variantes. L’une, de 2,5 l pour 192 ch, équipe le X3 25i, l’autre, en 3,0 l pour 231 ch, le X3 30i. Ces blocs s'allient au choix à une boîte 6 manuelle ou 5 automatique d'origine GM.

Quatre finitions sont au programme : Première, Confort, Luxe et Sport. Relativement riches, toutes comprennent l’ESP, l'assistance à la descente de fortes pentes, les jantes alliage, la clim, l’ordinateur de bord, la radio CD ou encore les barres de toit.

La version Confort ajoute la clim auto, le régulateur de vitesse ou encore le capteur de pluie, la Luxe le cuir et le GPS notamment, et la Sport les xénons ainsi que le chargeur CD. Les prix s’échelonnent de 39 500 € en 25i Première (54 900 € actuels selon l’Insee) à 49 170 € pour la 30i, en Luxe ou en Sport. Pas excessif.

Quelques mois après le lancement apparaît une autre déclinaison dotée d’un 6-cylindres, diesel cette fois, la 30d. Son 3,0 l suralimenté développe quelque 204 ch pour un couple énorme de 410 Nm. Comme le BMW X3 3.0d consomme peu (8,4 l/100 km en mixte) et demeure performant (0 à 100 km/h en 7,9 s contre 7,8 s au 30i), il se taille la part du lion commercialement parlant, d’autant qu’il ne coûte pas plus cher que le 30i : dès 41 800 €. Le succès est là, d'autant que ni Audi ni Mercedes , pris de court, ne proposent de rival !

En 2006, le X3 bénéficie d'un léger restylage (boucliers, finition améliorée), et en profite pour changer ses moteurs à essence. Exit les M54, place aux N52, aux éléments en magnésium. En 2,5 l, la puissance bondit à 218 ch (25 Si), et en 3,0 l, à 272 ch (30 Si), alors que les consommations baissent. De leur côté, les boîtes autos passent à 6 vitesses.

Pour sa part, le 30d conserve ses 218 ch pour 500 Nm obtenus en 2005, mais déboule une 30 Sd qui devient la plus performante de la gamme. Pourquoi ? Parce que son 6-en-ligne diesel se dote de deux turbos, portant la cavalerie à 286 ch, pour 580 Nm. Résultat : 240 km/h, 0 à 100 km/h en 6,6 s et 8,7 l/100 km en mixte ! Bénéficiant d’un enrichissement léger de la dotation en fin de carrière, le X3 E83 disparaît en 2010.

Combien ça coûte ?

Pour un X3 25i en bon état, comptez 5 500 €, avec plus de 200 000 km au compteur, un 3.0i réclamant 1 000 € supplémentaires environ. Quant au 3.0d, on tablera sur 4 000 € pour un véhicule avoisinant les 250 000 km.

Pour tomber sous les 150 000 km, les prix grimpent sérieusement : 8 500 € pour un 30d, 9 000 € pour un 25i et 10 000 € pour un 30i.

Les variantes restylées réclameront 1 000 € supplémentaires. Quant à la 30 Sd, quasi introuvable, elle débutera plutôt à 8 000 € en très bon état, mais avec plus de 200 000 km au totaliseur.

Quelle version choisir ?

Si vous roulez beaucoup, loin des ZFE car il sera classé Crit’air 4 ou 3, au mieux, un 3.0d fera l’affaire. Avantage des versions essence, elles correspondent à la norme Euro 4 dès 2006, donc sont classées Crit’air 2. Un 30i, ou un 25 Si, constituera un bon plan, de par sa fiabilité et ses performances, ce qui ne rend pas les autres inintéressantes.

Les version collector

Comme souvent, ce sont les exemplaires à essence peu kilométrés, en parfait état et, de préférence dotés d’éléments de rareté comme des options nombreuses, une couleur étrange voire un historique limpide. La 30 Sd, vraiment peu commune, sera la seule diesel peut-être recherchée un jour.

Que surveiller ?

Bonne surprise, les X3 essence sont d’une très grande fiabilité mécanique, surtout avec le bloc M54. Celui-ci réclamera une surveillance des guides de chaîne de distribution, du Vanos et des bobines d’allumage vers 150 000 km. La pompe à eau est parfois sujette à des fuites, comme le support de filtre à huile ou encore le joint de couvre-culasse. En réduisant les intervalles de vidange, moteur et liquide de refroidissement, bizarrement, ces faiblesses se font nettement moins fréquentes… Le N52, très solide lui aussi, connaît les mêmes légères faiblesses que le M54, mais ajoute des soucis, liés à son admission à clapets (ceux-ci peuvent se dessertir et – rarement – tomber dans le moteur), avant 150 000 km, alors que les bobines sont le plus souvent à changer avant 100 000 km.

Sur le 30d, c’est le turbo qui révèle une fragilité, parfois avant 100 000 km sur les exemplaires un peu cravachés. A surveiller également, la vanne EGR, surtout sur les autos trop utilisées en ville.

Les soucis graves proviennent plutôt de la transmission, notamment la boîte de transfert et la boîte automatique, passé 100 000 km. BMW ne préconise pas de vidange, alors qu’en réalité, si on purge l’huile de ces éléments avant 100 000 km, on s’épargne bien des ennuis !

Pour sa part, l’habitacle vieillit plutôt bien, mais on note des allumages du témoin d’airbag. Soit un souci de connectique soit de nappe située dans l’assise du siège. Attention aussi au système multimédia CCC sujet à des bugs, alors que le toit ouvrant panoramique optionnel connait des pannes, parfois onéreuses à résoudre. En clair, préférez les exemplaires bien entretenus, avant même de considérer le kilométrage.

Sur la route

J’ai pu prendre le volant d’un X3 30d de 2005, première génération donc. Je ne suis pas fan de la présentation, à la qualité perfectible, mais l’ergonomie est impeccable, tout comme la position de conduite. La très bonne surprise vient du moteur.

Qu’on se le dise, même en diesel, un 6-cylindres BMW procure toujours un grand agrément. Doux et mélodieux, ce bloc étonne par son punch à mi-régime, voire sa vivacité, les 5 000 tr/min ne lui faisant pas peur. On prend plaisir à en tirer le meilleur, même avec la boîte auto, qui lui est très bien adaptée.

Dynamiquement, le X3 impose le respect, par sa direction précise et informative ainsi que son châssis réellement réactif, prenant peu de roulis. On lui trouverait presque un petit tempérament sportif, qui se paye par une suspension un peu ferme, mais sans excès. A vitesse stabilisée, le X3 se révèle en tout cas bien insonorisé et suffisamment confortable ce qui, allié à sa belle habitabilité, en fait un excellent voyageur familial. Côté consommation, comptez entre 8,5 l et 9,0 l/100 km en moyenne.

L’alternative youngtimer

BMW 325iX (1986 – 1991)

Vénérée de façon peut-être excessive au vu de ce qu’elle est vraiment, la BMW 325i E30 bénéficie en tout cas d’un excellent moteur. Son 6-en-ligne 2,5 l de 171 ch régale par sa douceur, sa mélodie et son caractère, avant même ses performances. Apparu en 1985, il emmène la 325i à 217 km/h. Estimable ! En 1986, il s’attèle à une transmission intégrale sur la version 325 iX, repérable à ses passages de roue élargis.

Envoyant par défaut 63 % du couple sur l’arrière, cette version à 4 roues motrices préserve un comportement routier typé propulsion, tout en rendant la conduite plus sûre dès que la route n’est plus sèche. Fin 1987, la Série 3 E30 est restylée (boucliers en remplacement des parechocs métalliques, nouveaux projecteurs, qualité renforcée), et en 1988, un break Touring, plus stylé que réellement pratique, est dévoilé. En 1991, la 325 iX disparaît à l’arrivée de la nouvelle génération de Série 3, codée E36. A partir de 15 000 €.

BMW X3 30d (2005), la fiche technique

Moteur : 6 cylindres en ligne, 2 993 cm3

Alimentation : injection common-rail, turbo diesel

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle ou automatique, 4 roues motrices

Puissance : 204 ch à 4 000 tr/min

Couple : 410 Nm à 1 500 tr/min

Poids : 1 850 kg Vitesse maxi : 218 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 7,9 s (donnée constructeur)

