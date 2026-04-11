DESIGN BY BELLU : le réveil allemand

Les marques allemandes ont vécu dans un confort insolent et douillet pendant des lustres. Une certaine impunité les plaçait au-dessus du lot et semblait les mettre à l’abri de toute comparaison. Dans le haut de gamme, Mercedes-Benz et BMW, longtemps seules avant d’être rejointes par Audi, régnaient sans partage et pratiquement sans rivales. Chacune des marques avait ses inconditionnels et s’appuyait sur une clientèle fidélisée. Ils n’avaient pas de concurrence, Jaguar se marginalisant de plus en plus, Lexus n’entrant en scène que dans la dernière décennie du XXe siècle et Maserati s’enivrant des vapeurs de gazole.

Marginale mais soucieuse de son patrimoine, Porsche a su défendre bec et ongles sa personnalité sans faire la moindre concession à la mode, en entretenant son caractère, même quand elle s’est s’échappée sur le terrain des SUV.

Dans le domaine de la grande consommation, Volkswagen a longtemps surclassé ses concurrentes étrangères avec un style simple et efficace symbolisé par la Golf actualisée avec pertinence au fil des changements de génération. La réputation de qualité du « made in Germany » a rejailli sur les productions des filiales américaines de Ford et General Motors.

La notoriété des marques allemandes ne se limitait pas à l’Europe et à l’Amérique. Elle s’est étendue à la Chine quand celle-ci s’ouvrit à l’économie de marché et laissa se développer une classe moyenne. Les Allemands ont alors été les plus prompts à satisfaire le rêve des nouveaux consommateurs de l’empire du Milieu.

Malgré ses bases solides, le bel édifice s’est fissuré. Les constructeurs allemands n’ont pas été réactifs lors de la transition vers l’énergie électrique. Beaucoup ont campé sur leurs positions en matière de design et de technologie. Certains d’entre eux ont abordé les nouvelles motorisations en créant des gammes arborant un style étrange en marge du courant principal, à l’instar des modèles « ID » chez Volkswagen et « EQ » chez Mercedes-Benz, trop caricaturaux.

Les faux pas et les erreurs de jugement ont été sanctionnés. Quand les nouveaux acteurs comme Tesla ou BYD ont envahi le marché, les industriels allemands ont été parmi les victimes. Au cours des derniers mois, Volkswagen a annoncé la fermeture de plusieurs usines tandis que des institutions comme Mercedes-Benz ou Porsche enregistraient des résultats financiers en chute libre.

Face à cette situation, ils sont contraints de réagir. La réponse la plus immédiate consiste à élaborer des concept cars qui affichent une modernité inédite. Avec leurs surfaces lissées et leurs volumes potelés, la ID.2all et la ID. every1 font oublier une litanie de citadines banales accumulées par Volkswagen. Plus haut dans la gamme, la ID.Code présentée en Chine 2024 laisse entrevoir un changement radical du style et une relecture enthousiasmante du break.

Après s’être imposé grâce à son design, Audi s’est banalisée, avec des SUV sans imagination. Dans la gamme commerciale actuelle, seule la très exclusive e-tron GT entretient un panache qui autrefois était une référence.

Pour le futur, on reste circonspect face à la E Concept dévoilée en Chine. Elle revient à des formes plutôt plaisantes sans référence au patrimoine, un choix risqué. À l’inverse, le Concept C donne une vision claire et brutale de ce que pourrait devenir la TT.

D’autres généralistes s’en tirent mieux. Dans la constellation du groupe Stellantis, Opel a le mérite de défendre un style épuré et personnel malgré les contraintes du partage des plates-formes.

D’autres labels du groupe, comme Citroën et Peugeot, ont perdu leur âme à ce petit jeu.

Chez BMW, la réaction est spectaculaire. La firme bavaroise avait promis de créer une « Neue Klasse » et elle a tenu parole. Et ce, sans avoir recours au néo-classicisme dont elle nous avait menacés. Les nouvelles générations du SUV iX3 et de la berline i3 coupent enfin les ponts avec un style qui n’avait cessé de se dégrader et qui avait touché le fond avec la X2. On est enfin débarrassé des formes alambiquées, des proportions ampoulées et des calandres démesurées.

En revanche, chez Mercedes-Benz un fatras de modèles sans grâce laisse perplexe. Dans la foisonnante gamme de ses SUV, on a l’embarras du choix entre silhouettes boursouflées et faciès rébarbatifs. Ironie du sort, les dessins plus attrayants des EQE et EQS sont boudés par le public. En outre, les rares concept cars ne donnent pas beaucoup d’espoir. L’AMG GT XX annonce des volumes assouplis… hélas gâchés par son sourire de mérou.

Dans ce climat d’inquiétude, un grand remue-ménage agite les studios de design. À la tête du groupe Volkswagen, Michael Mauer vient de tirer sa révérence pour céder son fauteuil à Andreas Mindt, 57 ans, qui connaît bien les rouages de la maison pour y avoir fait toute sa carrière. Chez Porsche, où Michael Mauer assurait aussi la responsabilité du design, sa place a été prise par Tobias Sühlmann, 46 ans, débauché chez McLaren. Avis de tempête…

Autre joyau du groupe VW en matière de création, Audi a changé de directeur du design en juin 2024, Massimo Fraschello reprenant le poste de Marc Lichte sans doute resté en place trop longtemps.

Branle-bas-de-combat aussi chez BMW où Adrian van Hooydonk reste en haut de l’affiche au niveau du groupe mais redistribue les seconds rôles : le style de la marque BMW est désormais réparti entre deux équipes, celle des modèles compacts étant attribué à Oliver Heilmer (ex-Mini) et celui du haut de gamme revenant à Maximilian Missoni (en provenance de Polestar). Domagoj Dukec passe de BMW à Rolls-Royce où il remplace Anders Warming en partance pour BMW Designworks. Là, il succède à Holger Hampf qui lui passe chez Mini.

Chez Mercedes, Gorden Wagener, 57 ans seulement, est parti plus vite que prévu après une accumulation de contre-performances. Il a été prié de passer le relais à Bastian Baudy qui officiait chez AMG.

Il est probable que le déplacement des hommes est en mesure de créer une nouvelle dynamique dans des studios qui se reposaient sur leurs lauriers. Attention à la contre-attaque.