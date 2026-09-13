Drôle de rencontre sur la route avec la découverte d’une probable nouvelle édition d’une Lexus LBX Morizo RR.

Chez Lexus, une version Morizo RR est basée sur un modèle existant à qui l’on fait subir de nombreuses transformations pour qu’il soit plus performant et esthétiquement différent du modèle d’origine. Pour le moment, seul le SUV citadin Lexus Lbx Morizo RR avait eu droit à un tel traitement, mais l’on sait qu’un SUV Lexus RX Morizo RR se prépare.

En revanche, on ne pensait pas que la marque de luxe de Toyota se préparait à renouveler l’opération avec le Lexus LBX. Il semble que ce soit le cas, puisqu’un prototype d’un nouveau Lexus LBX Morizo RR a été croisé dernièrement par nos chasseurs de scoop. S’il possède beaucoup de points communs avec l’ancien LBX Morizo RR première édition (vendu en série limitée en 2024) il est différent sur bien des aspects.

La deuxième édition du LBX Morizo RR se prépare

Morizo, c’est le pseudonyme du « Boss » de Toyota lorsqu’il participe à des compétitions automobiles. C’est aussi le nom d’une version sportive du SUV citadin Lexus LBX, qui a été vendu en série limitée sur certains marchés avec une motorisation essence de 304 ch, cette version se nommait alors : Lexus LBX Morizo RR. Ce sera aussi demain le nom d’une version haute performance du Lexus RX dont la motorisation hybride inédite développera 600 ch. Mais alors que les essais des prototypes du Lexus RX Morizo RR débutent en Europe, une autre version Morizo reprenant la base du Lexus LBX vient de faire son apparition sur le réseau routier européen. Nouvelle édition du Lexus LBX Morizo RR, ce modèle est proche de ce qu’était la version de 2024 du LBX Morizo RR mais s’en démarque sur certains points, ce qui lui permettra de devenir encore plus exclusif.

De la fibre de carbone pour accentuer l’aspect sportif du modèle

Ce prototype du futur Lexus LBX Morizo RR (un patronyme qui n’est pour le moment pas officiel), est encore vêtu d’un camouflage. Il dispose de larges bandes autocollantes sur la face avant, le toit, les bas de caisse et l’arrière. La présence du camouflage du toit semble indiquer que celui-ci est en fibre de carbone. Un équipement haut de gamme qui était absent de la dotation de la première génération du Lexus LBX Morizo RR. La fibre de carbone est également présente sur le bouclier arrière, on peut en apercevoir un petit morceau à gauche de la plaque d’immatriculation. Par rapport à la précédente édition du modèle sportif, le becquet de toit a bénéficié d’évolutions avec un design inédit affichant plus de sportivité. Enfin et toujours à l’arrière, les découpes du bouclier dans lesquelles sont positionnées les sorties d’échappement sont plus importantes facilitant sans doute un meilleur refroidissement. Les modifications esthétiques et aérodynamiques apportées à cette nouvelle édition devraient s’accompagner de nouveaux réglages des trains roulants pour plus de sportivité. Rappelons que la dénomination Morizo RR n’est pas réservée qu’à Lexus, puisque Toyota a dévoilé en début d’année une Yaris Morizo RR limitée à 200 exemplaires (dont 100 pour l’Europe). Reste à savoir quand ce modèle va être disponible et si les modifications concernent également la motorisation qui dans la première édition développait 304 ch et 400 Nm de couple. Pour passer toute la puissance au sol, le SUV Lexus LBMW Morizo RR disposait d’une transmission intégrale avec des différentiels à glissement limité Torsen positionnés à l’avant et à l’arrière. Si la puissance est aussi élevée avec cette nouvelle édition, la transmission 4x4 devrait être reconduite.