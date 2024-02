World Car Awards : l’étau se resserre

S’il n’a pas brillé par le nombre d’exposants présents, le salon de Genève 2024 s’est distingué par la "bataille" que se sont menés les principaux prix automobiles internationaux dans ses allées. Ainsi, alors que le nom de la Voiture européenne de l’année était annoncé, le jury des World Car Awards dévoilait le nom des 3 finalistes dans chacune de ses 6 catégories.

Rappelons que ces récompenses seront attribuées par un jury de plus de 100 journalistes automobiles représentant plusieurs dizaines de pays à travers le monde.

World Luxury Car

L’Europe, et plus particulièrement l’Allemagne, confirme son statut de terre de l’automobile de luxe puisque les 3 modèles toujours en compétition viennent de notre continent. Il s’agit, en l’occurrence de deux berlines haut de gamme, les BMW Série 5/i5 et Mercedes Classe E, ainsi que d’un SUV électrique, le Mercedes EQE SUV.

World Performance Car

Dans cette catégorie, c’est BMW qui tire son épingle du jeu avec deux propositions fort différentes. D’une part, un petit coupé propulsion, la M2, de l’autre un imposant SUV hybride rechargeable, le XM. Face à eux, une coréenne, la Hyundai Ioniq 5 N, compte bien l’emporter.

World Electric Vehicle

Année après année, ce titre fait l’objet d’une bataille de plus en plus âpre, l’offre en la matière ne cessant de croître. Après la Hyundai Ioniq 6 en 2023, son cousin, le Kia EV9, se verrait bien hériter du titre. Mais, sur sa route, elle va trouver deux modèles européens, les Volvo EX30 et BMW i5.

World Urban Car

Si la BYD Dolphin n’a pas su convaincre les jurés en tant que voiture électrique lors du premier tour de vote, elle a davantage réussi son coup de par ses qualités urbaines puisqu’elle se retrouve dans le Top 3 pour enlever ce titre. Face à elle, une autre électrique, le Volvo EX30, et une hybride, le Lexus LBX.

World Car Design of the Year

C’est sans doute dans cette catégorie que les modèles encore en compétition sont le plus différents les uns des autres. Entre le Ford Bronco, au charme rustique, la Ferrari Purosangue, un SUV qui veut se faire passer pour un coupé, et la Toyota Prius, héritière d’une lignée où les générations précédentes se distinguaient toutes par… leur laideur, laquelle sera, d’après vous, choisie ?

World Car of the Year

De tous les World Car Awards, celui-ci est assurément le plus prestigieux puisqu’il distingue la nouveauté la plus réussie des 12 derniers mois, quel que soit le(s) marché(s) où elle est commercialisée. Des trois autos encore capables de l’emporter, toutes sont d’ores et déjà disponibles en France… et toutes sont électriques. Pour savoir qui, de la BYD Seal, du Kia EV9 ou du Volvo EX30, l’emportera, il faudra patienter jusqu’au 27 mars.