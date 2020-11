Faut-il avoir peur d'acheter une Renault Laguna 3 en occasion ?

Cette troisième et dernière génération de Laguna, la berline familiale du constructeur au losange, a été commercialisée de fin 2007 à mai 2015. Et son plus gros problème, finalement, aura certainement été de faire suite à une Laguna 2 dont l'image de marque a été terrassée par d'énormes soucis de fiabilité, avant qu'elle soit fiabilisée, à partir de son restylage.

Mais le mal était fait. Les clients de Laguna 2, échaudés et craignant l'eau froide, se sont détournés de ce modèle de troisième génération, qui n'a jamais atteint ses objectifs de vente. À tel point que Renault, pour rompre avec ce cercle vicieux, a carrément changé le nom de sa familiale pour la génération d'après, la baptisant Talisman (ce qui ne l'aura pas "protégé" d'une carrière tout aussi décevante, d'ailleurs...).

Mais aujourd'hui la question se pose, comme nous l'avions posé, il y a maintenant bien longtemps, à propos de la Laguna 2 : faut-il acheter une Laguna 3 ?

Car autant le dire tout de suite, elle n'a plus rien à voir avec sa devancière, n'en reprenant en fait que les qualités. Et la fiabilité, elle aussi, n'a plus rien de comparable.

Sachant donc que son manque d'attrait a fait baisser les prix, il se pourrait bien qu'elle soit une occasion fort intéressante aujourd'hui. Voyons donc point par point si elle vaut le coup ou pas.

Les prestations : franchement bonnes

Quels sont les qualités et défauts intrinsèques de la Laguna 3 ? Car il serait bien beau qu'elle se soit améliorée en matière de fiabilité, mais que ce soit une trapanelle sur la route...

Rassurez-vous, c'est tout le contraire. La Laguna trois démontre des capacités encore supérieures à celles de la laguna 2. Un peu moins confortable peut-être, certes, mais de peu, elle est surtout très agréable à conduire, que ce soit à rythme tranquille ou en augmentant la cadence. Le châssis est très équilibré, très rassurant. Le compromis confort/tenue de route est parfait. L'insonorisation est réussie. Freinage et direction sont sans reproche également.

La Laguna 3 inaugure aussi chez Renault le système à 4 roues directrices, baptisé 4Control. Il amène encore plus d'agilité en conduite dynamique, et une maniabilité de citadine en ville. Avec ce système, la Renault est plus rapide que bien des sportives, dont des Porsche, au test de l'élan (test d'évitement d'urgence). Il est en option ou en série sur la finition GT 4 Control.

La qualité des matériaux est excellente et la finition, du moins quand l'auto est récente (voir paragraphe fiabilité), de très bon niveau, tout comme l'équipement, tout à fait à la page. Et l'habitacle présente bien et est suffisamment spacieux pour 5, confortable pour 4. Enfin, la Laguna 3 est, comme la Laguna 2 en son temps, excellente en sécurité active et passive, ce qu'ont confirmé ses excellents résultats aux crash-tests Euro- NCAP.

Les seuls point moyens ou faibles de l'auto sont un volume de coffre assez moyen pour une berline familiale, soit 450 litres. Mais si vous voulez plus grand, il existe toujours la version break "Estate", qui propose 508 litres.

Et puis il faut parler du style, même si c'est évidemment très personnel. À sa sortie, la berline au losange a été qualifiée au mieux d'étrange, au pire de "moche". Il est vrai que son physique pas forcément consensuel a ajouté à la mauvaise image de marque de sa devancière, et explique aussi sa mévente. Le break était plus joli. Et la version coupé, en singeant certaines lignes des Aston Martin, a même pu plaire carrément.

Le restylage de 2011 lui a en tout cas fait du bien à ce niveau, avec une nouvelle face avant plus harmonieuse, mais aucun changement à l'arrière.

Les tarifs en seconde main : sacrifiés

C'est mathématique. Quand un modèle ne rencontre pas le succès, ses cotes en occasion plongent vers les abysses. C'est bien évidemment le cas pour la Laguna 2, qui s'échange à vil prix sur le marché de la seconde main.

Mais nous l'avons vu, la troisième génération pâtit aussi de la mauvaise image de sa devancière, et dès les premiers temps, les cotes de l'occasion ont montré des signes de faiblesse. Si les diesels ont gardé un semblant de valeur pendant quelque temps, c'est désormais fini, l'époque leur étant très défavorable. Et comme elle s'est vendue à plus de 90 % en diesel... Du coup, tous les modèles se retrouvent à des tarifs très attractifs, compte tenu de la qualité réelle de l'auto.

Ainsi, on trouve des premières Laguna 3 1.5 dCi 110 ch, y compris en finition haut de gamme Initiale, sous les 3 000 €, parfois même sous les 2 000 €. Par contre, ce sont des modèles 2008/2009 qui affiche plus de 200 000 km au compteur. Par comparaison, une Citroën C5 de seconde génération équivalente sera affichée entre 3 300 € et 4 000 €, pour un kilométrage parfois supérieur. Et ne parlons pas d'une Volkswagen Passat, qui sera, elle, entre 4 000 € et 5 000 €.

Un modèle restylé, de 2011, en 2.0 dCi 150, affichant 150 000 km environ, se trouve à 6 000 €, quand une Passat équivalente cotera autour de 9 000 €, et une Peugeot 508 ne se trouvera pas à moins de 7 000 €, et plutôt 7 500 €. Même une Ford Mondeo, réputée pour ses cotes basses, tourne plutôt, pour un modèle semblable, entre 7 500 € et 9 300 €.

Autant dire qu'il y a des affaires à faire, et que pour le même prix qu'une concurrente, on pourra sélectionner soit une motorisation plus puissante (2.0 dCi 175 ch par exemple), ou une finition haute, ou un modèle avec l'option 4Control, etc.

La fiabilité : bien meilleure et au-dessus de la moyenne

Nous avons étudié la Laguna 3 dans une maxi-fiche fiabilité, qui date un peu maintenant. Mais depuis, les choses n'ont pas trop changé, et aucun gros souci n'est venu se rajouter à la liste.

On compte donc tout de même des soucis sur le 1.5 dCi, comme une faiblesse de la courroie de distribution, ou des coussinets de bielles. Les modèles équipés de FAP (filtre à particules) ont des soucis d'encrassement et de régénération de ce dernier. Quelques rares boîtes de vitesses ont cassé, et les compresseurs de climatisation étaient fragiles les premières années.

Les bugs électroniques n'étaient pas trop graves, bien moins fréquents aussi que sur la seconde génération (bugs du GPS, de l'accès mains-libres).

Pour plus de détails, reportez-vous à la maxi-fiche occasion sur notre site.

L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, toutes les autos ou presque auront été mises à niveau, et les problèmes corrigés.

Les seuls qui subsistent sont ceux qui sont apparus avec le temps et les kilomètres, à savoir des soucis de bruit de mobilier sur mauvaise route. Craquements dans la planche de bord, dans les contreportes. Cela peut en effet agacer, mais on pardonne plus ce genre de défauts sur une voiture de plus de 10 ans.

Le bilan fiabilité est en tout cas très positif aujourd'hui, y compris par rapport à la concurrence. Les Peugeot 508, Citroën C5, Volkswagen Passat, ne sont pas mieux loties, loin de là.

Et en cas de problème, les réparations font partie des moins onéreuses, encore une fois comparé à la concurrence. Et l'entretien chez Renault reste parmi les moins chers du marché en moyenne. De plus, si vous optez pour un moteur 2.0 dCi 130, 150 ou 175 ch, vous n'aurez pas à remplacer la chaîne de distribution, qui dure théoriquement la vie de la voiture.

LE BILAN

La réponse à la question est claire. Si vous ne trouvez pas le physique de la Laguna 3 trop ingrat, si le nom ne vous fait pas peur, vous pouvez foncer, les bonnes affaires vous tendent les bras.

La Laguna 3 est d'abord une excellente familiale en termes de prestations. Si vous avez besoin de coffre, la version Estate vous tend les bras, si vous préférez un look plus dynamique encore, c'est le coupé qu'il vous faudra.

Ensuite les prix sont situés très en dessous de ce qui se fait chez les concurrentes. À modèle, puissance, finition, année équivalents, la Renault sera toujours quelques milliers d'euros moins chère.

Enfin n'ayez pas peur de la fiabilité de ce modèle. Elle est de base bien meilleure que celle de la Laguna 2, et en plus les exemplaires en vente sont éventuellement mis à niveau. Reste une finition et des bruits de mobilier qui peuvent gêner, mais tous les exemplaires ne sont pas touchés. Reste à trouver le bon.

Au final donc, et pour paraphraser un célèbre télécrochet : c'est un grand OUI.