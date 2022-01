Feuilleton Takata : 6 000 Mazda supplémentaires rappelées

Il y a plus d’une décennie que le premier épisode du ''feuilleton'' Takata a été diffusé. Cet industriel japonais a, en effet, livré plusieurs millions de coussins gonflables défectueux à la plupart des constructeurs automobiles au début des années 2000. Depuis que ce scandale a éclaté, les marques tentent de faire revenir dans l’un de leurs ateliers les véhicules équipés d’au moins un de ses airbags afin de les remplacer.

Après les CX-7, CX-9 et RX-8 il y a quelques semaines, Mazda France poursuit cette opération en invitant, cette fois-ci des propriétaires de pick-up BT-50 et de familiales 6 à se présenter chez leur concessionnaire.

Les pick-up touchés sont tous dotés du 2.5 MZR-CD 143 ch et ont été assemblés entre 2 mai 2006 et le 22 septembre 2011. Selon l’importateur tricolore, 2 253 exemplaires devront être immobilisés pendant 25 minutes, le temps de remplacer l’airbag passager. En ce qui concerne les berlines 6, le chiffre de 4 225 autos est avancé par Mazda France. Là encore, il s’agit de remplacer l’airbag passager, ce qui imposera une intervention d’une durée de 50 minutes. Sont rappelés des variantes 4 portes, 5 portes et break construites entre le 3 août 2007 et le 29 janvier 2010 et dotées des moteurs 1.8 MZR 120 ch, 2.0 MZR 147 ch, 2.5 MZR 170 ch, 2.0 MZ-CD 110 et 140 ch, 2.0 MZR-CD 140 ch, et 2.2 MZR-CD 125, 163 et 185 ch.