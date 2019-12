Fiabilité Audi Q3 : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

1. En bref

Après avoir commercialisé l'imposant Q7 et le familial Q5, Audi élargit sa gamme de SUV par le bas en sortant en 2011 le Q3, un SUV compact, qui aura pour concurrent le BMW X1 et le Mercedes GLA. En bon modèle Audi qui se respecte, il est bien fini et présenté (sauf ce qui échappe au regard et qui est plus ordinaire), mais apparaît aujourd'hui comme très (trop ?) classique, voire triste dans l'habitacle. L'habitabilité est correcte, seul le passager central arrière sera gêné par le tunnel de transmission, et le volume de coffre, même si pas le meilleur de la catégorie des SUV compacts, suffit pour partir en famille en vacances (460 litres).

Là où le Q3 pêche, c'est au niveau du confort, qui est ferme, au bénéfice du dynamisme de conduite, mais aussi au niveau des tarifs et du rapport prix/équipement. La liste des options est en effet, comme souvent chez les marques premium, longue comme un jour sans pain. Et il fallait mettre la main au portefeuille pour obtenir un modèle bien équipé. Cela est atténué en occasion, où les décotes permettent de niveler les tarifs, et de s'offrir un beau modèle pour (presque) le même prix, toujours élevé au demeurant, qu'un modèle plus dépouillé.

Côté fiabilité, attention. La tranquillité n'est pas toujours assurée. Même si la plupart des modèles ont été fiabilisés avec le temps, il faut se montrer vigilant concernant les points évoqués dans cette maxi-fiche.