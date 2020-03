Fiabilité de la Peugeot 108 : la maxi-fiche occasion Caradisiac

Elle est, comme ses cousines, personnalisable, avec une couleur de toit contrastée disponible ou des sets de stickers. Comme la C1, elle pouvait bénéficier, en début de carrière et avant un réaménagement de gamme en juin 2018, de deux motorisations essence trois cylindres. Un 1.0 69 ch et un 1.2 82 ch, dont la Toyota Aygo est privée. Les deux, grâce au poids réduits de l'auto, se montrent très sobres. Le 1.0 est passé à 72 ch en 2018, tandis que le 1.2 disparaissait du catalogue. Ce qui est dommage.

Stylistiquement, c'est la plus classique des 3. Ses lignes lui donnent un air de famille indéniable avec les autres modèles Peugeot, on note d'ailleurs une calandre ourlée de chrome, des pointes qui mordent sur les optiques, ou encore des antibrouillards cernés d'une crosse elle aussi chromée. Tout comme la... 308 avant restylage !

La 108 , c'est la version Peugeot de la triplette de mini-citadines que le constructeur a en commun avec Citroën (la C1 ) et Toyota (la Aygo ). Elle prend la suite de la 107, qui faisait déjà partie d'une première triplette avec... C1 et Aygo. Il n'y a qu'elle d'ailleurs à avoir changé de nom au passage à la deuxième génération.

3. Budget

Achat / Cote :

En neuf, les prix de la 108 sont un peu plus élevés que ceux de la C1. En occasion, elle décote plutôt gentiment, bien moins vite en tout cas que certaines compactes ou familiales, et moins vite que la Citroën, au contraire de la première génération (La 107), qui décotait plus que la C1. C'est une bonne nouvelle pour les vendeurs, moins pour les acheteurs. Le premier prix aujourd'hui tourne autour de 5 000 € pour un 1.0 et de 6 500 € pour un 1.2 l.

Consommation :

La légèreté de la Peugeot 108 est une véritable bénédiction pour la consommation. Que ce soit pour le 1.0 69 ch ou le 1.2 82 ch, les chiffres de consommation sont bas. Il est tout à fait possible de rester en tout temps sous les 5,5 litres de moyenne, et encore moins pour les trajets routiers. Certains propriétaires parlent de moins de 4,5 litres en moyenne. Bien sûr en zone urbaine, ce sera plus.

Assurance :

Les primes d'assurance se tiennent dans un mouchoir de poche pour la totalité des minicitadines du marché. Et la 108 se retrouve en milieu du peloton. Elle n'est ni la plus chère, ni la moins chère à assurer (les petites allemandes et les coréennes sont plus coûteuses en assurance, les italiennes moins). Donc pas de mauvaise surprise (ni de bonne) à ce chapitre...

Prix des pièces :

C'est dommage, la 108 pourrait obtenir une position enviable au chapitre du prix des pièces, si ce n'était un embrayage très onéreux à remplacer. Du coup, des minicitadines comme les coréennes i10 ou Picanto sont encore moins chères à entretenir et réparer. Cependant, dans l'absolu, les prix restent raisonnables par rapport aux compactes ou familiales, et avec les moteurs essence, pas de souci de FAP !

Entretien :