Ford Galaxy 2 (2006-2015) - La fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

Si la toute première génération de Galaxy était un clone des Volkswagen Sharan et Seat Alhambra, ce second opus apparu au printemps 2006 est un pur produit Ford. À bord, il offre sept places de série et se distingue de ses rivaux par ses cinq sièges escamotables sous le plancher. Finie la corvée de dépose et repose. Et une fois les sièges rabattus, on dispose d'un volume de coffre gigantesque. Côté moteurs, un vaste choix tant en essence qu'en diesel. Également au catalogue des versions essence 2.0 Flexifuel, une marotte chez Ford, qui ne connaîtront pas un grand succès. Pour ce qui est des blocs fonctionnant au gazole, rappelons que les 2.0 TDCI et les 2.2 TDCI ont été développés en collaboration avec Peugeot et Citroën. Enfin, en ce qui concerne l'équipement de série, pas de quoi envier la concurrence. Chez Ford, dès l'entrée de gamme il est pléthorique. Au lancement, les niveaux de finition sont : Edition, Trend, Ghia et Titanium. Le Galaxy bénéficiera d'un restylage de la carrosserie (face avant redessinée) et de la planche de bord, début 2010.

Sous le capot du Ford Galaxy 2

En diesel

1.8 TDCI : 125 ch

2.0 TDCI : 115 ch/130 ch/140 ch/163 ch

2.2 TDCI : 175 ch/200 ch

En essence

1.6 SCTI Ecoboost : 160 ch

2.0 : 145 ch/145 ch Flexifuel

2.0 SCTI Ecoboost : 203 ch

2.3 : 160 ch

LE FORD GALAXY 2 A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Les matériaux à bord sont de bonne facture et le mobilier est bien assemblé. Résultat, ce monospace vieillit plutôt bien. En témoignent les modèles avec de gros kilométrages.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Tout va bien pour l'ensemble des organes d'usure (plaquettes, disques, amortisseurs, pneus...).

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

C'est peut-être le côté sombre chez Ford. Les coûts des pièces de rechange restent assez élevés, ce qui fait grimper les factures de réparation.

Est-il cher à entretenir ?

Comme pour de nombreux constructeurs, les révisions d'entretien courant sont à réaliser tous les ans. Mais grâce à la bonne endurance des pièces d'usure, les factures sont raisonnables. À l’inverse, en cas de grosses réparations, gare à la note !