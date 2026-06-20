GIGN, BRI, blindés de pointe : le show ultra-spectaculaire des forces d'élite Françaises

Le plus grand rendez-vous des industriels de la défense et de l’armement, le salon Eurosatory, ouvre ses portes dans un contexte de tensions internationales avec des conflits majeurs toujours en cours en Ukraine et au Moyen-Orient. L'événement surfe sur une forte dynamique d'investissements de la part des États, avec des dépenses militaires européennes en hausse de 14 % (864 milliards de dollars).

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Pour cette édition, le salon franchit un cap en matière d'infrastructures et de fréquentation avec une surface totale de 185 000 m², plus de 2 600 exposants (issus de 68 pays) et plus de 50 000 visiteurs professionnels attendus. « Ce rendez-vous rassemble industriels, start-ups et experts afin d'aborder des thématiques majeures telles que la supériorité multidomaine, l’engagement à distance, la gestion de crise et la résilience industrielle », explique Charles Beaudouin, Commissaire Général d’Eurosatory et PDG de Coges Events.

La démonstration de force

En marge du salon, l’organisation a mis en place des démonstrations dynamiques permettant de découvrir les capacités, les équipements et les différents véhicules des troupes d’élite de l’armée française : la BRI, le GIGN, la Gendarmerie mobile et l’Armée de terre. Le programme 2026 met en scène des scénarios de combats urbains, de la protection de personnalités et des situations de combat rapproché (CQB) avec un focus sur les armes de nouvelle génération comme les drones, la lutte anti-drone, les robots, les véhicules autonomes ou encore « la numérisation de l'espace de combat », permettant d’optimiser les opérations et de minimiser les pertes humaines. Tout ceci prend place dans le cadre du programme Scorpion, qui a pour but de moderniser l'ensemble de l'armée de Terre française.

Armée de Terre

La mission de l’armée de Terre comporte deux volets : la défense des Français sur les théâtres d’opérations extérieures et leur protection sur le territoire national. L'Armée de Terre a présenté une vingtaine d'engins présent dans la campagne aéroterrestre dont le canon Caesar, le blindé de reconnaissance et de combat (EBRC), Jaguar ou encore le Serval.

Le GIGN (Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale)

Unité nationale de contre-terrorisme à statut militaire, le GIGN intervient en France comme à l’étranger (gestion de crises, protections diplomatiques, neutralisation de profils dangereux). Son actualité récente inclut la protection et l'évacuation de diplomates et d'experts en zone de guerre, notamment en Ukraine depuis 2022. Pour Eurosatory, le GIGN propose une démonstration inspirée de ce retour d'expérience, simulant l’évacuation d’un diplomate sous un bombardement et une prise à partie ciblée.

La BRI (Brigade de Recherche et d’Intervention de la Police Nationale)

Spécialisée dans la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme, cette unité de police judiciaire combine missions d’enquête et interventions à haut risque. La BRI a présenté un scénario d'interpellation en périphérie de Paris visant à neutraliser un regroupement d'individus dangereux équipés de ceintures exploosives. La manœuvre, utilisant des véhicules banalisés (Renault Talisman et 308 Peugeot 308 SW) pour la filature, s'est soldée par une surveillance par drone et une intervention avec l'appui d'un véhicule blindé léger.

Le GBGM (Groupement Blindé de la Gendarmerie Mobile)

Basée à Satory, cette composante blindée de la gendarmerie nationale intervient lors des crises de haute intensité et de rétablissement de l'ordre public, en métropole comme en outre-mer. L'escadron 14/1 a réalisé une démonstration dans un contexte insurrectionnel, mettant en avant le déploiement du Centaure (Véhicule d’Intervention Polyvalent de la Gendarmerie).