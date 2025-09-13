Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Honda Civic 8

Voiture plaisir à petit prix

Honda Civic 1.8, le vaisseau spatial increvable

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

21  

Sous son look futuriste, la Honda Civic recèle un moteur performant (140 ch) et un habitacle incroyablement pratique. Mieux, la fiabilité est au rendez-vous : plus que jamais, il est intéressant d’oser la différence. Dès 3 500 €.

Honda Civic 1.8, le vaisseau spatial increvable

L’histoire du design Honda n’est pas un long fleuve tranquille. La continuité ? Connaît pas, du moins en Europe. Prenez la Civic par exemple. Entre son lancement en 1972 et 2005, elle a alterné entre le très banal, le très original, l’ultra-fonctionnel et le futuriste. Ce dernier qualificatif est particulièrement valable pour la 8e génération de la compacte japonaise, lancée au salon de Francfort 2005. 20 ans déjà !

Le choc avait été annoncé au salon de Genève précédent par un concept réaliste à 99 %, Toshiyuki Okumoto, le designer expliquant qu’il avait voulu lui donner un design futuriste et sportif, mêlant les influences japonaises et européennes. Mission accomplie ! A Francfort, on a découvert un tableau de bord tout aussi « spatial » que la carrosserie, mais aussi un habitacle étonnamment fonctionnel.

Au salon de Genève 2005, la  Honda Civic de 8e génération est annoncée par un concept fidèle à 99 % à la version finale. On a alors pourtant du mal à y croire tant elle est futuriste !
En particulier, le compartiment arrière étonne par son volume et sa banquette « Magic seat » dont on peut placer les assises à la verticale. Ceci est permis par l’espace dégagé par la nouvelle plate-forme et surtout l’essieu de torsion, moins encombrant que le train multibras de la Civic précédente, certes plus raffiné.

Lancée au salon de Francfort 2005, la Honda Civic de 8e génération se donne des airs de navette spatiale mais sans négliger la fonctionnalité.
Sous le capot, on trouve deux blocs de 140 ch, dont un 1,8 l essence atmo à distribution V-Tec. En clair, il y a deux déphaseurs d’arbre à cames, pour concilier souplesse et punch à haut régime. En tout cas, les performances annoncées sont intéressantes : 205 km/h au maxi, pour un 0 à 100 km/h en 8,9 s. La boîte 6 pas trop longue aide à extraire le meilleur du moteur, qui a tout de même 1 200 kg à tracter pour 174 Nm à peine

De profil, la Honda Civic 8, ici en 2005, cache astucieusement ses poignées de porte arrière dans les montants, à la manière d'une Alfa Romeo 147.
La Civic de 8e génération, fabriquée en Angleterre à Swindon, a le bon goût de ne pas être trop chère : 19 400 € (26 100 € actuels selon l’Insee) en version de base Confort, comprenant déjà l’ESP, la clim auto et la sono. Bel équipement ! La Sport (20 800 €) ajoute les phares et essuie-glaces autos, les jantes alu de 17, le régulateur de vitesse ou encore l’alarme. Enfin, l’Executive (22 300 €) complète le tout de la clim bizone, du toit panoramique et des projecteurs au xénon notamment.

La poupe de la Honda Civic 8 rappelle celle de la CRX des années 80 par sa lunette en deux parties. Mais celle-ci se passe d'essuie-glace, et la visibilité n'est pas extra...
En 2007, une version Type S, voulue sportive, arrive, dotée d’une suspension affermie et d’une présentation un peu typée, introduisant la carrosserie à trois portes. Mais le moteur reste à 140 ch : le vrai sport, c'est avec la Civic Type R ! Par la suite, cette Civic, codée FN en 3 portes et FK en 5 portes, va très peu évoluer.

Gros atout de la Honda Civic 8 : la banquette arrière Magic Seat, dont les assises se relèvent. Le coffre est très spacieux : de 455 l à 1 350 l.
En juin 2009, la Civic bénéficie d’un léger restylage, touchant à la calandre et aux boucliers, l’équipement s’enrichissant un poil (lave-phares, radar de recul). Rebelote en 2010, de façon plus subtile encore, la calandre devenant noire. En janvier 2012, cette génération de Civic passe à la trappe, remplacée par une nouvelle, au design plus consensuel, donc bien moins intéressant…

En 2007, la Honda Civic 8 se décline en Type S, au look sportif et à la nouvelle carrosserie à 3 portes.
Combien ça coûte ?

Pas si commune et jouissant d’une bonne réputation, la Civic voit sa cote tomber moins bas que celle de certaines rivales. On comptera un minimum de 3 500 € pour une auto en très bon état mais totalisant 250 000 km environ. A 5 000 €, on tombe sous les 200 000 km, et à 6 000 €, sous les 150 000 km. Après ces kilométrages, la rareté augmentant, les prix en font de même : au moins 8 000 € pour rester sous les 100 000 km, et 9 000 € pour passer sous les 80 000 km.

En 2009, la Honda Civic est très légèrement retouchée : notez la calandre désormais percée. L'équipement s'enrichit quelque peu.
Quelle version choisir ?

Aucune n'est à jeter, mais vu la faible différence de prix, autant opter pour une Executive vu son équipement très complet. Ne vous focalisez pas sur les versions Navi dotées d’un GPS : celui-ci est dépassé.

Une deuxième mise à jour a lieu en 2010 pour la Honda Civic : cette fois, la calandre est entièrement ouverte. Mais la mécanique ne change toujours pas.
Les versions collector

Toutes, si elles se présentent en parfait état et affichent un kilométrage ridicule, moins de 50 000 km. Il n’y en a presque pas !

Extrêmement fiable et doté d'une chaîne de distribution, le moteur 1,8 l de la Honda Civic 8 tient très longtemps en se contentant d'un entretien simple.
Que surveiller ?

Honda a la réputation de fabriquer des autos extrêmement fiables, et cette Civic ne déroge pas à la règle. Son moteur ne pâtit d’aucune faiblesse, et sa distribution par chaîne simplifie l’entretien. Il suffit de faire les vidanges en temps et en heure pour passer les 300 000 km sans soucis. Il en va de même pour la transmission.

Des rappels ont toutefois eu lieu, qui concernent la pompe à essence ou encore l’assistance électrique de direction en début de carrière : normalement, toutes les voitures ont été corrigées. Les défauts sont très rares : suspension bruyante (des remplacements ont eu lieu), peinture fragile, mais sans risque de corrosion. Même dans l’habitacle, les pannes sont rares. Un très beau bilan !

Un peu creux, le moteur de la Honda Civic 8, ici en 2006, demande à être maintenu au-dessus de 4 000 tr/min pour délivrer un vrai punch. Le châssis est largement à la hauteur.
Sur la route

Déconcertant, le tableau de bord l’est sans doute, mais son ergonomie s’avère relativement claire. Et si ses plastiques sont durs, au moins vieillissent-ils correctement. Le siège présente un confort convenable et la position de conduite s’avère impeccable, mais on peste contre la visibilité arrière vraiment mauvaise.

Tableau très original pour la Honda Civic 8, ce qui n'exclut pas une certaine ergonomie. En 20 ans, il n'a que très peu vieilli !
Le moteur donne le change. Il est souple et doux, mais reste creux sous les 4 000 tr/min. Heureusement pour lui, la transmission, très bien étagée et dotée d’un levier fort plaisant à manier, le seconde idéalement, donc met en valeur le caractère brillant du 4-cylindres, qui grimpe avec joie jusqu’à près de 7 000 tr/min. En clair, les reprises sont molles dès qu’on passe la 4e, mais ça accélère très vivement.

Très spacieux, l'habitacle de la Honda Civic 8 comporte de bons sièges mais la finition demeure moyenne.
Le châssis n’est pas à la peine, au contraire ! Entre une direction rapide et précise, un train avant rigoureux et une poupe fidèle, la Civic régale par son efficacité et sa grande sécurité, sans jamais ennuyer. Une vraie voiture à conduire ! Revers de la médaille, la suspension s’annonce un peu ferme et le niveau sonore élevé sur autoroute, le moteur tournant à 3 500 tr/min à 130 km/h. Enfin, cette Civic consomme raisonnablement : 7,5 l/100 km.

 

L’alternative youngtimer

Honda Civic Shuttle (1987 – 1991)

Originale et très spacieuse, la Honda Civic Shuttle, ici en 1987, profite d'un excellent niveau technologique. Le toit ouvrant est de série.
Vous voulez une Civic youngtimer spacieuse et à la ligne originale ? Pensez à la Shuttle, une sorte de minispace avant l’heure. Apparue en 1987, la 2e génération de cette japonaise décalée profite de trains roulants incroyablement évolués, comportant une double triangulation avant et un train arrière presque multibras, inspiré du système à jambes de force inauguré par la Lancia Beta. Sous le capot, on a le choix entre un 1,4 l 16 soupapes développant 90 ch (type EE1) et un 1,6 l à injection de 116 ch (type EE4), allié, lui, à une transmission intégrale.

Le premier emmène la Honda à 170 km/h, le second à 178 km/h, ce qui est déjà suffisant. Solidement fabriquée, bien finie et très fiable, la Shuttle est cela dit très rare, car elle était chère à une époque où les japonaises étaient limitées à 3 % du marché français. De plus, elles ont été retirées en 1991, alors qu’elles ont été commercialisées jusqu’en 1995 en Suisse. Bon courage pour en trouver une ! Dans ce cas, à 4 500 €, vous pouvez espérer une belle 1.4.

 

Honda Civic 1.8 140 ch (2006), la fiche technique

  • Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 798 cm3
  • Alimentation : injection
  • Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux barre antiroulis (AR)
  • Transmission : boîte 6 manuelle, traction
  • Puissance : 140 ch à 6 300 tr/min
  • Couple : 174 Nm à 4 300 tr/mn
  • Poids : 1 200 kg
  • Vitesse maxi : 205 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 8,9 s (donnée constructeur)

Avis Honda Civic 8

18,4 /20

Civic 8 VIII (2) 1.8 I-VTEC 140 INTUITI (2008)

Par  le 25/10/2023

Voiture de 2008 acheté 100 000 km en 2020 ça tourne très rond, 60 000 km parcourus aucun problème, je touche du boisMagic seat 👌Je recommande

16,4 /20

Civic 8 VIII (2) 2.2 I-CTDI 140 VIRTUOSE 5P (2009)

Par cv12 le 29/04/2023

Propriétaire de cette civic depuis 6 ans et 120000km . Véhicule agréable à conduire, de bonnes reprises , boite précise, une très bonne modularité, bonne tenue de route et surtout très fiable. Elle a aujourd'hui 260000 kms (embrayage d'origine au passage), tracte régulièrement une petite remorque. L'intérieur vieilli plutôt bien, voiture assez ferme au début mais on s'y habitue rapidement, tout comme la visibilité arrière pas terrible. Globalement un très bon véhicule.

15,8 /20

Civic 8 VIII 2.2 I-CTDI 140 EXECUTIVE CUIR NAVI (2009)

Par Tonio27 le 06/08/2022

Civic 2009 rouge executive full cuir noir, toit en verre noir. Excellente voiture dans l'ensemble et super moteur très puissant et joueur... A l'intérieur c'est sympa on est bien installé mais on s'y perd dans l'instrumentation trop éparpillées. L'autoradio est simpliste, le son est bof, et ne capte pas super bien...Le toit en verre noir avec intérieur cuir noir c'est superbe ! mais l'été la chaleur est insupportable.. ma femme mettait une serviette sur le siège pour ne pas se brûler. Tenue de route Excellente mais gâchée par un amortissement ultra dur et totalement inconfortable. Ma fille 12 ans "ah nan ! On prend pas la Honda pour partir a la mer hein ! " (1 heure de chez moi..).L'insonorisation est comparable à une ford fiesta des années 90...Ordinateur de bord peu pratique...Enfin bon très dommage et très déçu de cette Honda.

17,2 /20

Civic 8 VIII 2.2 I-CTDI 140 SPORT (2007)

Par §nic376Rr le 15/01/2022

Voiture achetée à 300000km il y a 2 ans et demi avec carnet d'entretien Honda, Norauto et particulier depuis sa naissance, maintenant à 350000km. Choisie sur une Alfa GT JTD, j'en suis très content, malgré quelques problèmes non-critiques. Conso entre 4,7 (mollo sur départementale) et 6,5 (autoroute en Allemagne).En positif, la performance routière (moteur (accélération impressionnante!), boîte de vitesse, suspension) et son économie, confort, silence, et espace intérieur. Et le style extérieur que j'adore, et son tableau de bord Star Trek!En négatif, le manque de chauffage intérieur au froid, les plastiques (pommeau de vitesse: écaillé, levier frein à main: bout cassé, poignées de porte: difficile à ouvrir) écran LCD (pixels manquant - réparé grâce à Youtube). Pas de galette de secours!.Aussi, à cause de son style, je trouve la voiture difficile à placer car on ne voit pas bien sa largeur avec les montants de pare-brise très larges et sa forme d'ovni plongeante. - j'ai touché un trottoir légèrement, qui avec les pneus 17p de profil bas s'est fait pincer le côté et éclater le pneu. Sans galette de secours (maintenant acheté) il fallait la conduire à plat jusqu'au vendeur de pneu (ou attendre l'assistance).Par contre, la visibilité arrière coupée par le béquet ne me gêne pas.Les essuie-glaces et phares automatiques marchent bien, mais le Cruise control ne fonctionne plus, ce qui ne me gêne pas.Finalement, pour son âge et kilométrage, la peinture noir se tient très bien, en partie car les plastiques sont aussi en noir et les éclats ne se voient pas :-)

