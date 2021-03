Hyundai Kona restylé : gros problèmes avec la boîte double embrayage

Succès commercial, porté notamment par la déclinaison hybride, le Hyundai Kona vient d'être restylé. Mais les débuts du nouveau modèle semblent perturbés par un gros souci de fiabilité. En cause : la boîte automatique double embrayage DCT.

Nous avons ainsi été contactés par un de nos lecteurs qui nous a raconté ses problèmes avec un Kona hybride reçu il y a quelques semaines : "J'ai rapidement constaté d'inquiétants à-coups, des bruits suspects et un comportement incohérent de la boîte de vitesses… Suite à un brutal et bruyant calage, j'ai été remorqué et pris en charge par Hyundai Assistance. Après un rapide essai par l'atelier, le diagnostic est sans appel : dysfonctionnements du double embrayage, HS après 600 km parcourus !"

Une page a été ouverte sur notre forum et les témoignages à propos de ces problèmes se multiplient. Un membre évoque une panne au bout de 400 km seulement avec des vitesses "qui ne passent plus". Et le souci ne semble d'ailleurs pas limité aux hybrides, puisqu'un membre avec un Kona diesel acheté en décembre est tombé en panne en janvier.

Contacté, Hyundai ne s'est pas montré très loquace. La marque reconnaît qu'il "y a eu quelques soucis de boîte DCT sur les Kona hybrid". Le constructeur nous indique qu'il est "en cours d'investigation pour savoir s’il s’agit de cas isolés ou s’il y a nécessité d’une campagne de rappel".

Le nombre de cas semble cependant important. Selon notre lecteur, qui avait déjà mené sa petite enquête, 140 véhicules seraient immobilisés en France à cause de ce défaut. Et les mécaniciens du réseau n'ont pas encore la solution.