Il démarre sa Ferrari Enzo à 5 millions et soudain, une fumée inquiétante sort du capot arrière

La cote actuelle de la Ferrari Enzo dépasse de très, très loin son prix d’origine. Facturée en 2003 675 000€, cette supercar remplaçante de la F50 (puis remplacée à son tour par la LaFerrari une décennie plus tard) vaut désormais cinq millions au minimum et certains exemplaires dépassent même les dix millions d’euros !

Voilà pourquoi croiser sur la route l’une de ces machines absolument élitistes constitue en soi un grand moment. Ce dont a conscience la personne qui filme la scène dans la vidéo ci-dessous, montrant une Ferrari Enzo démarrée par son propriétaire qui se fraye un chemin dans un parking souterrain.

Et soudain, de la fumée !

Mais au bout de quelques secondes, catastrophe : une épaisse fumée grise apparaît au niveau du capot moteur derrière l’habitacle. La supercar italienne est-elle en train de prendre feu, un mal pas si rare que ça hélas sur les autos de ce genre ?

Heureusement, non : la fumée ne se transforme pas en flammes quelques instants plus tard. Et elle disparaît au contraire au moment où son propriétaire arrête le véhicule, alerté du problème.

Un problème d’embrayage ?

La scène fait penser à un gros problème d’embrayage : comme la plupart des supercars de son époque (Porsche Carrera GT exceptée…), cette supercar possédait une boîte manuelle automatisée à palettes au volant. Un genre de transmission très fragile dans l’exercice le moins apprécié par ces systèmes, les manœuvres à basse vitesse (surtout s’il y a en plus une pente à affronter). Ici, on semble donc en présence d’un embrayage qui a beaucoup chauffé. Et ça risque de coûter cher en mécanique, mais quand on parle d’une voiture permettant de récolter plus de cinq millions d’euros à la revente…