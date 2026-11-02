Il démarre sa Ferrari Enzo à 5 millions et soudain, une fumée inquiétante sort du capot arrière
La bonne nouvelle, c’est qu’il ne semble pas s’agir d’une de ces supercars réduites en cendres après un incendie. Mais alors, d’où vient cette inquiétante fumée ?
La cote actuelle de la Ferrari Enzo dépasse de très, très loin son prix d’origine. Facturée en 2003 675 000€, cette supercar remplaçante de la F50 (puis remplacée à son tour par la LaFerrari une décennie plus tard) vaut désormais cinq millions au minimum et certains exemplaires dépassent même les dix millions d’euros !
Voilà pourquoi croiser sur la route l’une de ces machines absolument élitistes constitue en soi un grand moment. Ce dont a conscience la personne qui filme la scène dans la vidéo ci-dessous, montrant une Ferrari Enzo démarrée par son propriétaire qui se fraye un chemin dans un parking souterrain.
Et soudain, de la fumée !
Mais au bout de quelques secondes, catastrophe : une épaisse fumée grise apparaît au niveau du capot moteur derrière l’habitacle. La supercar italienne est-elle en train de prendre feu, un mal pas si rare que ça hélas sur les autos de ce genre ?
Heureusement, non : la fumée ne se transforme pas en flammes quelques instants plus tard. Et elle disparaît au contraire au moment où son propriétaire arrête le véhicule, alerté du problème.
Un problème d’embrayage ?
La scène fait penser à un gros problème d’embrayage : comme la plupart des supercars de son époque (Porsche Carrera GT exceptée…), cette supercar possédait une boîte manuelle automatisée à palettes au volant. Un genre de transmission très fragile dans l’exercice le moins apprécié par ces systèmes, les manœuvres à basse vitesse (surtout s’il y a en plus une pente à affronter). Ici, on semble donc en présence d’un embrayage qui a beaucoup chauffé. Et ça risque de coûter cher en mécanique, mais quand on parle d’une voiture permettant de récolter plus de cinq millions d’euros à la revente…
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération