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Il suit une Mercedes dont le conducteur zigzague sur la route et frôle les platanes avant d'en percuter un

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Wilfried Leroux

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Que faut-il faire dans une situation pareille ? Klaxonner pour prévenir les autres usagers de la route ? Dépasser le véhicule ? Ou simplement appeler tout de suite la police ?

Il suit une Mercedes dont le conducteur zigzague sur la route et frôle les platanes avant d'en percuter un
Un break Mercedes qui file droit vers un arbre. Image : Facebook.

C’est le genre de situation que personne ne voudrait vivre sur la route : celle où l’on se retrouve à rouler derrière un automobiliste au comportement totalement erratique et dangereux.

Publiée sur les réseaux sociaux, la vidéo ci-dessous est filmée par un automobiliste. Alors qu’il roule sur une route à double sens, il se retrouve derrière un break Mercedes rouge dont la personne au volant n’est visiblement pas capable de conduire normalement.

Une conduite effrayante

Au volant de sa familiale allemande, le conducteur ou la conductrice fait d’inquiétants zigzags sur la chaussée. Il met même ses roues sur l’accotement et manque, au début de la vidéo, de terminer contre un arbre. Il se reprend au dernier moment et revient sur la route, avant de partir de l’autre côté.

Quelques instants plus tard dans la vidéo, l’automobiliste finit carrément par tirer tout droit en arrêtant son break contre un arbre. La personne au volant a-t-elle eu un grave problème de santé qui l’a conduit à perdre le contrôle du véhicule ? Ce n’est pas certain car après ses premières embardées, on le voit actionner les freins puis continuer. Ici, cela ressemble donc plutôt à un conducteur alcoolisé ou sous l’emprise de produits stupéfiants.

La question importante est : que faudrait-il faire dans une telle situation ? Le plus gros danger ici, c’est que le véhicule percute une voiture arrivant sur la voie d’en face. Faut-il klaxonner pour alerter tout le monde, essayer de doubler la voiture ou simplement suivre prudemment en appelant tout de suite la police ? 

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