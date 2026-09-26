Les Français aiment l'automobile...malgré tout!

L’automobile connaît cette année un renouveau technologique avec la montée en puissance des véhicules électriques et l’arrivée de constructeurs chinois sur le marché français. Pourtant, l’avis des Français sur l’automobile est clair : elle leur apporte liberté, autonomie et plaisir. Bien que les critères d’achat aient évolué et portent désormais davantage sur la sécurité, le coût à l’usage, le confort, l’espace intérieur, les équipements, les performances ou encore l’écologie, notamment dans un contexte de pouvoir d’achat contraint, l’automobile conserve une place centrale dans la vie des Français.

D’après l’étude, 91 % des Français possèdent au moins une voiture dans leur foyer, 94 % considèrent qu’elle leur apporte liberté et autonomie, 81 % déclarent ne pas pouvoir s’en passer, 64 % la considèrent comme une source de plaisir et 51 % affirment avoir déjà ressenti un attachement presque sentimental à une voiture. Cet attachement est particulièrement marqué chez les Français actifs âgés de 25 à 55 ans, qui utilisent leur véhicule pour plus de la moitié de leurs déplacements professionnels.

Les jeunes et l’automobile

Bercée par les grands films de voitures, la jeune génération française (16-24 ans) semble particulièrement attachée à l’univers automobile. Proches de l’âge de la conduite ou déjà détenteurs d’une ou plusieurs voitures, ces jeunes souhaitent déjà accéder à la cour des grands. En effet, 84 % d’entre eux déclarent souhaiter posséder un véhicule haut de gamme s’ils en avaient les moyens.

Ce souhait est moins marqué chez les générations plus âgées : 65 % des 25-55 ans et 41 % des plus de 55 ans aimeraient disposer d’un tel véhicule.

Les salons automobiles restent essentiels pour les Français

Le Mondial de l’Auto 2026, qui aura lieu du 12 au 18 octobre, approche. Une grande majorité des Français intéressés par les salons automobiles estime que ces événements constituent un véritable outil avant l’achat d’un nouveau véhicule. En effet, 66 % d’entre eux considèrent qu’ils les aident à se projeter dans un futur achat.

Mais ce n’est pas tout. Parmi les Français qui déclarent s’intéresser aux salons automobiles :