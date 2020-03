Les 10 films de voitures incontournables

Voilà une liste variée et intergénérationnelle de films dans lesquels l'automobile joue un premier rôle comme n'importe quel grand acteur. Evidemment, nous avons fait des choix. "Un amour de Coccinelle", "Baby Driver", "Christine", "Taxi" ou encore "Gran Torino" auraient tout aussi bien pu faire partie de la liste...

Fast and Furious (2001)

Alors que le neuvième opus (déjà !) a été repoussé pour cause de virus, si vous n'êtes pas familier avec la saga des Fast and Furious, pourquoi ne pas vous plonger dedans par le premier épisode. Celui que beaucoup jugent comme le meilleur, le plus "réaliste" et surtout celui qui a rendu célèbre la Toyota Supra à travers le monde...

Vanishing point (1971)

Les années hippie, le monde de la liberté sans limites, les drogues (Speed), et des gros moteurs sans catalyseurs, à la sonorité juste atténuée par un silencieux... Vanishing Point, c'est un "road movie" plongeant à travers l'Ouest américain aride, avec comme bande-son les vocalises d'un V8 de 7.4 litres malmené pour fuir les forces de l'ordre. De jolis plans pour l'époque, une sacrée bande-son à mi-chemin entre psychédélique, rock chrétien et tonalités entraînantes. A voir, au moins une fois.

Le Mans 66 (2019)

Un tout récent film salué par la critique. Il faut dire que le casting (Matt Damon et Christian Bale) dans les rôles de Carroll Shelby et Ken Miles ajoutés à la rivalité galopante entre Ford et Ferrari sur fond de compétition font un sacré cocktail. Les 24 Heures du Mans de la grande époque comme jamais à l'écran, avec une sacrée réalisation.

Bullitt (1968)

A la base, il ne s'agit pas d'un film sur les autos. Mais la simple plongée dans le San Francisco de 1968 fait déjà rêver, ne serait-ce que par le paysage automobile. Ce qui n'était qu'un film policier est, un peu malgré lui, devenu l'un des longs-métrages les plus cultes en matière d'auto, avec la première vraie course-poursuite de grande échelle de l'histoire du cinéma. Des plans sans artifices, des passages à fond les ballons dans les rues tortueuses et pentues de la cité de la côte Ouest, et une bande-son mécanique qui se passe de toute musique.

Cars (2006)

Changeons un peu de registre avec de la légèreté et de l'animation. Un film amusant, pour tous les publics, qui permet de se faire un petit plaisir en famille sans prise de tête particulière. C'est l'histoire du fameux Flash McQueen qui essaie de se faire un nom dans les grandes courses. Les autos modélisées sont inspirées de véhicules existants, ce qui ajoute une petite touche de réalisme à l'ensemble.

Rush (2013)

Un autre film historique sur une rivalité importante entre Nikki Lauda et James Hunt lors d'une grande époque de la Formule 1, au milieu des années 70. Des affrontements et des caractères diamétralement opposés pour les deux pilotes, qui ont fait un joli support pour une histoire légendaire.

Boulevard de la mort (2007)

Pour regarder ce film, il faut se faire au "style" Tarantino. Des dialogues à rallonge, à n'en plus finir ! Mais passez au-delà de ces longueurs, les parties automobiles en valent la peine. Chevrolet Nova, Dodge Challenger et Charger de la belle époque dans de belles courses-poursuites. Attention, toutefois, à ne pas se regarder ce film avec les enfants : certaines scènes sont assez violentes...

Mad Max (1979/2015)

Que serait le monde en mode "apocalypse", avec la fin du carburant et les guerres de clans ? Regardez Mad Max, et vous aurez une belle idée. Nous ne saurions toutefois que trop vous conseiller de regarder les anciens épisodes, avec Mel Gibson...

60 secondes chrono (2000)

Comment ne pas citer 60 secondes chrono ? L'histoire de "Memphis", qui compte bien sauver la peau de son frère en réalisant un casse improbable : voler une cinquantaine d'autos en un temps record, avec une bonne partie de voitures d'exception. Un grand Nicolas Cage au volant d'une Ford Mustang "Eleanor" qui a donné lieu par la suite à un grand nombre de répliques à travers le monde...

Macadam à deux voies

Un autre road movie du début des années soixante-dix, de grande qualité. Deux jeunes en Chevrolet 150 (1955) lourdement modifiée arpentent les Etats-Unis pour gagner de l'argent en défiant les pilotes locaux. Au programme : de la vieille voiture américaine, un non respect total des règlementations routières (bien plus légères à l'époque, ceci dit) et des tonalités fantastiques.