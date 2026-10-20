Moins de morts sur les routes mais hausse des blessés graves : Un inquiétant effet secondaire de la surfréquentation du réseau gratuit ?

Nul ne peut prédire si elle est durablement installée, mais la baisse de la mortalité routière est effective pour le troisième mois consécutif. Au mois de septembre, en France, 268 personnes ont trouvé la mort sur les routes métropolitaines, soit 15 de moins qu’un an auparavant, et 5 % de baisse sur la période.

Automobilistes, cyclistes et adeptes de la trottinette épargnés

Une tendance qui ne touche pas les seuls automobilistes, mais également, et plus étonnamment, les adeptes des trottinettes électriques et du vélo. Même si le port du casque n’est pas encore obligatoire sur ces deux roues, son usage semble être de plus en plus accepté, et systématisé.

Cette baisse est également mesurable en agglomération et sur les autoroutes. En revanche, elle n’est pas effective sur les nationales et départementales qui comptent 16 décès de plus en septembre.

La baisse de fréquentation de 5 % sur les autoroutes ces derniers mois a-t-elle conduit à un report des trajets sur les routes gratuites ? Une hypothèse que la direction de la Sécurité routière n’a pas vérifiée, comme elle n’a pas démontré que la baisse de la consommation des carburants, qui a dépassé les 6 % ces derniers mois, a logiquement réduit les trajets des Français et, par là même, le nombre de tués sur la route.

Moins d’autoroutes plus de nationales ?

Mais si la voiture a provoqué moins de décès le mois dernier, le nombre de blessés graves, en revanche a, quant à lui, augmenté de 15 %. Là encore, le report des trajets des autoroutes vers les routes gratuites pourrait être en cause. Car ces dernières sont, par la force des choses, moins sécurisées que les quatre voies payantes.

Reste que ce mauvais chiffre est évidemment relativisé par la baisse des tués tous moyens de locomotion confondus. Une baisse que l’on peut également expliquer par les routes beaucoup plus sèches de ce mois de septembre 2026 par rapport aux années précédentes. Une sécheresse salvatrice pour les voitures et dévastatrice pour la nature.