C’est un phénomène qu’on observe toujours assez régulièrement : lors de certains mariages organisés dans les villes françaises, le cortège se permet de troubler la circulation et même de la bloquer entièrement pour laisser les mariés « célébrer » leur union sur la voie publique en filmant la scène. Il y a quelques jours, encore, des supercars arrêtaient ainsi toute la circulation à l’entrée de Marseille sur une autoroute.

C’est ce qu’il vient de se produire à Saint-Priest près de Lyon, comme l’expliquent les journalistes de BFM TV. La commune de 50 000 habitants a été troublée il y a quelques jours par le cortège d’un mariage dont les véhicules s’arrêtaient sur la voie publique et généraient beaucoup de bruits.

Mais dans ce cas précis, la mairie a décidé d’intervenir : policiers municipaux et nationaux se sont rendus sur les lieux pour interpeller tous les membres du cortège aux comportements problématiques.

Près de 11 000€ d’amendes

Les forces de l’ordre ont ainsi établi quelque 87 verbalisations avec à la clé tout de même 242 points de permis retirés sur les permis de conduire des participants concernés. Au total, ces interpellations ont généré très exactement 10 945 euros d’amendes.

Il y a quelques mois, déjà, d’autres interventions des gendarmes étaient décidées en réponse à des mariages dont le cortège troublait l’ordre public. Avec parfois des saisies de supercars et autres modèles d’exception souvent loués pour les célébrations de ces mariages. Et parfois, les participants à ces mariages ont aussi un comportement dangereux.