C’est un accident tout de même peu banal qui est survenu ce samedi 14 novembre 2026 sur l’autoroute A6, dans le Val-de-Marne à la hauteur de Vilejuif. Un convoi de fourgons transportant des policiers des compagnies républicaines de sécurité circulait sur cet axe rapide en formation « serrée ».

Peut-être un peu trop « serrée », même, puisqu’il est survenu un véritable carambolage impliquant quatre des fourgons du convoi. Comme le rapporte notamment le site Actu17, 13 policiers ont été blessés dans cet accident où les véhicules se sont percutés lors d’un brusque ralentissement. « C’est un freinage d’urgence en tête qui aurait provoqué le carambolage », peut-on lire.

Pas de blessés graves

Il n’y a heureusement pas eu de blessés graves dans cet accident qui a tout de même nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers et d’une équipe du SAMU sur place. Des fonctionnaires blessés en « urgence relative » ont été envoyés à l’hôpital pour subir des examens.

On ignore s’il y aura une enquête sur les causes de cet accident mais le non-respect des distances de sécurité est l’un des facteurs potentiels. A noter que parmi les utilitaires en question, il y a des fourgons de la marque Renault d’ancienne génération et un utilitaire Stellantis. Rappelons que les CRS ont récemment annoncé vouloir remplacer leurs flottes de Fiat Ducato par des Renault Master dans leurs futures commandes.