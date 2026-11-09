J’ai dû refuser le véhicule" : la livraison de son Audi Q4 tout neuf tourne au désastre absolu

Voilà une scène pas banale racontée par un client britannique de la marque aux anneaux. Un certain Andrew Chapman a pris livraison il y a environ trois mois d’un Audi Q4 e-tron, ce SUV électrique compact passé cette année à une version légèrement redessinée et améliorée.

Tout heureux d’assister au déchargement de son nouveau véhicule par un transporteur professionnel, il a immédiatement déchanté : « le camion a subitement glissé le long de la pente, se frottant contre deux autos de mes voisins qui ont été abîmées. L’Audi Q4 E-tron a lui aussi subi des dégâts et j’ai donc dû refuser la livraison », raconte-t-il dans un groupe Facebook réservé aux propriétaires britanniques du modèle.

Attendre trois mois de plus ?

« Je croise les doigts pour qu’ils puissent trouver une spécification similaire, afin que je n’aie pas à attendre trois mois supplémentaires pour que l’usine en fabrique une autre », commente-t-il en se résignant.

Il s’agit assurément d’une histoire peu banale qui rappelle à quel point il peut arriver en permanence des accidents bêtes. Il y a quelques mois, c’est un semi-remorque transportant des Dacia Duster en cours de livraison, accidenté quelque part en Roumanie, qui avait entraîné l’arrivée d’une mauvaise nouvelle pour les clients prévus.

Dans ce cas précis, cependant, il sera sans doute possible de faire réparer le véhicule aux frais du concessionnaire et avec un petit dédommagement en bonus…