La pire erreur que l’on puisse faire au volant d’une BMW M3 (et qu’on voit souvent)

Les modèles de la gamme BMW Motorsport sont connus pour deux choses : leurs performances mais aussi leur caractère. Le typage comportemental de ces modèles, même s’ils disposent désormais d’une transmission intégrale sur les M3/M4/M5, reste très sportif et assez exigeant.

Et lorsqu’on déconnecte les aides la conduite (antipatinage et ESP), ces Bmw M deviennent réellement sauvages. C’est là où elles peuvent générer de magnifiques glisses fumantes du train arrière (elles sont connues pour ça depuis longtemps)…Ou que les choses dérapent au sens figuré.

Un exemplaire classique

Ces BMW M attirent aussi des automobilistes dont les compétences de pilotage ne sont pas vraiment compatibles avec ce que les voitures peuvent faire. La vidéo ci-dessous montre exactement cela : une BMW M3 berline dont le conducteur a visiblement déconnecté les aides à la conduite pour la faire glisser devant la caméra d’un ami. La voiture prend un bel angle en faisant patiner son train arrière, puis le conducteur se prend un « coup de raquette ».

Il finit ainsi dans le rail, d’abord par l’avant puis par l’arrière. Les dégâts seront sans doute importants sur la familiale ultra-sportive allemande et le conducteur aura tout le temps nécessaire pour méditer sur son erreur de débutant.