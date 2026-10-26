Après les policiers italiens qui se plaignent de leurs Alfa Romeo Tonale, voilà une autre affaire étonnante qui touche à la fois des forces de l’ordre et des véhicules du groupe Stellantis.

D’après les journalistes de La Lettre, la section de la CRS (compagnies républicaines de sécurité) au sein de la police nationale expérimenterait de gros problèmes opérationnels dans leurs missions à cause d’une fiabilité moyenne de leurs utilitaires de la marque Fiat.

Trop de problèmes sur les Ducato ?

Ils possèdent en effet des fourgonnettes de la gamme Ducato (625 exemplaires recensés en septembre 2026 au sein de leurs effectifs d’après les journalistes du Figaro), utilisées principalement pour transporter leurs troupes sur les points chauds où les CRS doivent être déployés dans leur rôle de maintien de l’ordre. Et ces engins seraient trop souvent gênés par des problèmes, avec des contraintes logistiques parfois cauchemardesques pour les régler.

« Depuis le 1er janvier 2026, 350 pannes mécaniques graves ont été enregistrées », expliquait même le ministère de l’Intérieur dans une réponse à la question écrite d’une députée qui avait déjà soulevé des problèmes « répétés » sur ces véhicules rapportés par des CRS. Le taux d’indisponibilité de ces véhicules serait même de 12 %, surtout à cause de dysfonctionnements du système de dépollution.

Décision a donc été prise de changer de fournisseurs pour les commandes passées dans le cadre d’un renouvellement des flottes de la CRS : au lieu des Fiat, ce sont des engins de la famille Renault Master qui ont été privilégiés. Avec ces stratégies de remplacement, la direction des CRS espère opter pour des véhicules utilitaires plus « aptes » à ses missions.

Une histoire qui rappelle à quel point le groupe Stellantis va devoir travailler dur pour tourner définitivement la page de cette mauvaise image de fiabilité. C’est de toute façon la promesse du nouveau directeur général du groupe Antonio Filosa, qui affirme investir massivement dans le recrutement d’ingénieurs pour arriver à augmenter drastiquement la qualité de ses produits.