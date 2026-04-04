Quand ça veut pas, ça veut pas. En parallèle du rappel conséquent de 212 000 voitures du groupe Stellantis en France, les gros VU de la galaxie se voient eux aussi retourner au garage. Certes, les Fiat Ducato, Opel Movano, Citroën Jumper et Peugeot Boxer ne sont que quelque 4 000 concernés, mais ce sont les stars de la vanlife et représentent, surtout pour le Ducato et dans une moindre mesure ses cousins Boxer et Jumper, près de 70 % des fourgons aménagés et camping-cars en circulation en Europe.

Autant dire que c’est l’émoi dans le monde de la maison roulante. Pas d’affolement pour autant, car ne sont concernés que les modèles produits entre novembre 2024 et juillet 2025 dans les deux usines qui fournissent le contingent de ces camionnettes : Atessa en Italie et Gilwice en Pologne.

Ni panne ni incendie

En plus, les maux dont souffrent ces fourgons n’ont, pour le moment, conduit à aucune panne ni aucun incendie. Mais le risque est suffisamment élevé pour justifier un tel rappel, le premier pour ce type de modèle, réputé depuis 30 ans (notamment le Fiat Ducato) pour sa fiabilité.

Car les séries de VU incriminés ont une Durit d’essence, censée amener le carburant vers le moteur, qui n’a pas été traité pour que, comme ses copines aptes au travail, elle soit suffisamment souple et résiste à la chaleur. Le résultat possible de cette négligence peut conduire à des fuites de gazole voir, dans des cas exceptionnels, à un incendie.

C’est donc un rappel préventif dont il s’agit pour les propriétaires de fourgons et camping-cars produits durant cette période de 6 mois. Sauf que ces VU, transformés par des aménageurs, sont souvent stockés plusieurs mois avant d’être transformés en capucines, en Intégraux ou en vans tout confort.

Pour connaître la date exacte de la production du porteur, il ne faut donc pas se contenter du jour indiqué à la rubrique « première date de mise en circulation » de sa carte grise car, très souvent, ce jour correspond à la date après transformation. Il faut donc se précipiter sur le numéro VIN (numéro de série) indiqué à la rubrique E de la même carte.

Avec ce numéro à 17 chiffres, il convient de contacter le concessionnaire qui a vendu le camping-car, mais attention, ce n’est pas lui qui va effectuer le rappel. C’est un autre concessionnaire qui va s’en charger : le garage Stellantis Pro One (le réseau utilitaires du groupe) qu’on lui aura assigné.

Une série noire

Arrivé au bout de cette (petite) galère administrative, le reste n’est que formalité. La prise en charge de l’engin est évidemment gratuite et consiste à changer la Durit incriminée. Elle ne dure qu’une demi-heure, le temps d’appliquer le principe de précaution et un rappel supplémentaire pour Stellantis. Après les airbags Takata, le BlueHDI, et le dernier en date, qui concerne encore le Puretech hybride, le groupe est largement en tête de ce type de procédure en Europe, selon un décompte du Figaro. La galaxie de 14 marques a ainsi enclenché 231 campagnes de rappel depuis 2023, très loin de ses concurrents.