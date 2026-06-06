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Audi A4

Installer une turbine auxiliaire d’avion sur une Audi A4, pourquoi pas ?

Dans Tuning / Préparations

Adrien Raseta

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Cette Audi A4 préparée repousse les limites du raisonnable avec une véritable turbine d’avion sous le capot. Son créateur voulait supprimer le turbo lag une bonne fois pour toutes. Mission accomplie au point que ce sont désormais les organes de transmission qui abandonnent les uns après les autres.

Installer une turbine auxiliaire d’avion sur une Audi A4, pourquoi pas ?

Certains installent un plus gros turbo, d’autres changent la cartographie. Kelby Krahn, lui, a choisi une solution légèrement plus radicale et insolite : greffer à son Audi A4 B5 une véritable turbine auxiliaire d’avion. Son objectif ? Éliminer totalement le temps de réponse du moteur.

Déjà transformée par l’installation d’un bloc VR6 Volkswagen, cette A4 sort du lot. La turbine n’entraîne pas les roues et ne propulse pas la voiture comme un réacteur. Elle sert uniquement à comprimer l’air envoyé au moteur six cylindres. Contrairement à un turbocompresseur classique, elle ne dépend pas des gaz d’échappement et fournit instantanément de la pression. L’ensemble est spectaculaire. La turbine pèse environ 145 kg et ne développe que 60 ch, mais elle serait capable de fournir suffisamment d’air pour alimenter un moteur de 1 500 ch. Résultat : plus aucun turbo lag voire l’effet inverse avec une pression permanente dans l’admission.

Installer une turbine auxiliaire d’avion sur une Audi A4, pourquoi pas ?

Des pièces qui souffrent

Le problème n’est désormais plus la suralimentation mais le reste de l’auto. Un demi-arbre de transmission a déjà cédé, un boulon du berceau s’est arraché et la deuxième vitesse a rendu l’âme. Ironiquement, la partie la plus expérimentale du projet fonctionne parfaitement. C’est l’Audi qui découvre -pièce après pièce- ses propres limites mécaniques.

Installer une turbine auxiliaire d’avion sur une Audi A4, pourquoi pas ?

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Elle a souvent été saluée pour sa grande rigueur de conception, sa finition très avantageuse et ses moteurs diesels à la fois sobres et performants. Le tableau serait donc idéal, s'il n'y avait, en dépit de sa réputation bien établie de fiabilité, toute une série de défauts souvent importants, qui entravent l'utilisation et conduisent à des dépenses parfois très lourdes. La bonne réputation de la marque se trouve ainsi bafouée. En attendant, même si la voiture se présente toujours sous des aspects très attrayants en occasion, il vaut mieux choisir sa version avec soin et éviter les versions à pièges. D'autant que les prix en occasion restent, eux, toujours élevés par rapport à l'âge des modèles, et même à leur kilométrage souvent important.

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