Installer une turbine auxiliaire d’avion sur une Audi A4, pourquoi pas ?

Certains installent un plus gros turbo, d’autres changent la cartographie. Kelby Krahn, lui, a choisi une solution légèrement plus radicale et insolite : greffer à son Audi A4 B5 une véritable turbine auxiliaire d’avion. Son objectif ? Éliminer totalement le temps de réponse du moteur.

Déjà transformée par l’installation d’un bloc VR6 Volkswagen, cette A4 sort du lot. La turbine n’entraîne pas les roues et ne propulse pas la voiture comme un réacteur. Elle sert uniquement à comprimer l’air envoyé au moteur six cylindres. Contrairement à un turbocompresseur classique, elle ne dépend pas des gaz d’échappement et fournit instantanément de la pression. L’ensemble est spectaculaire. La turbine pèse environ 145 kg et ne développe que 60 ch, mais elle serait capable de fournir suffisamment d’air pour alimenter un moteur de 1 500 ch. Résultat : plus aucun turbo lag voire l’effet inverse avec une pression permanente dans l’admission.

Des pièces qui souffrent

Le problème n’est désormais plus la suralimentation mais le reste de l’auto. Un demi-arbre de transmission a déjà cédé, un boulon du berceau s’est arraché et la deuxième vitesse a rendu l’âme. Ironiquement, la partie la plus expérimentale du projet fonctionne parfaitement. C’est l’Audi qui découvre -pièce après pièce- ses propres limites mécaniques.