Jeep rappelle les Renegade et Compass pour régler un problème d’airbag

Les pannes dont sont victimes les modèles récents sont souvent dues à leur conception incroyablement complexes. Ce n’est pas le cas du problème qui affecte une partie de la production des Renegade et Compass, les deux modèles les plus compacts de la gamme Jeep avant l’avènement de l’Avenger.

En effet, sur les exemplaires sortis de chaîne entre le 4 décembre 2020 et le 23 juillet 2021, il s’avère que les airbags rideaux, aussi bien du côté conducteur que de celui du passager, n’ont tout simplement pas été connectés lors de l’assemblage. En cas de choc, ils ne se déploieront donc pas. Dans l’Hexagone, ce sont potentiellement plus de 3 000 Renegade (série BU et type d’homologation CE e3*2007/46*0508*08) et environ 2 500 Compass (série MP et type d’homologation CE e3*2007/46*0300*30) qui sont concernés par cet "oubli". L’importateur français n’a toutefois pas confirmé ces données.

Pour résoudre ce problème, Jeep contacte actuellement les possesseurs de ces véhicules à travers toute l’Europe, dans le cadre d’une opération référencée Z93. En France, la procédure veut que leur soit envoyée une lettre recommandée. L’opération étant, techniquement, assez simple à réaliser, les véhicules ne devraient être immobilisés que quelques heures.