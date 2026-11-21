Pour démontrer la sécurité de son nouveau break 07 GT, le constructeur chinois Lynk & Co a choisi une méthode plutôt radicale : le précipiter du haut d’une falaise. Lancée à 70 km/h depuis une rampe, la voiture du groupe Geely s’envole avant de dévaler une pente rocheuse en multipliant les tonneaux. Une cascade digne d’un film d’action orchestrée pour vanter la résistance de ce modèle familial présenté au Mondial de Paris en octobre dernier.

Et le résultat a de quoi surprendre. Malgré la violence des impacts, la cellule de survie conserve sa forme, les quatre portes peuvent encore s’ouvrir et le toit vitré -pourtant fissuré- reste en place. De quoi impressionner, même si les chances de survie des occupants dans un tel scénario restent très incertaines.

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Spectaculaire mais peu académique

Pas de quoi refroidir le responsable de la communication mondiale de Geely Chen Qu. Le manager revendique sur le réseau social X qu’il s’agit de « la voiture la plus sûre du monde ». Une affirmation audacieuse pour un modèle qui n’a pas encore été évalué par Euro NCAP. Le dirigeant reconnaît d’ailleurs que Volvo pourrait contester ce titre. Heureusement et sans surprise, la marque suédoise appartient également à Geely.