Entre la marque Geely, Volvo, ZeekR, Lotus c’est l’embouteillage de nouveautés au sein du groupe Geely. Le constructeur Lynk & Co, présent dans l’Hexagone depuis 2021, n’a pas vraiment convaincu les clients Français avec son concept d’autopartage. La marque chinoise devenue filiale de ZeekR, elle-même détenue par le groupe Geely, renforce son offre avec un grand break de chasse. Et la distribution des véhicules Lynk & Co en Europe sera confiée en exclusivité au réseau Volvo, vous suivez toujours ?

Longue de 4,85 mètres, la 07 GT s’appuie sur la technologie hybride rechargeable. Une version deux roues motrices développant environ 408 ch et une version à transmission intégrale (AWD) délivrant jusqu’à 530 ch (390 kW) et 765 Nm de couple seront commercialisées en France en 2027. Cette dernière expédie le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes et intègre une batterie d’une capacité de 28,3 kWh qui devrait lui permettre de dépasser les 100 km en une charge. La marque n’a pas communiqué sur d’autres chiffres techniques et encore moi sur le prix.