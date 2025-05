Kia organise le rappel de près de 10 000 Carens

Au sein de la tentaculaire gamme Kia, le Carens n’est sans doute pas le modèle qui aura le plus marqué les esprits. Pourtant ce monospace compact, alors rival des Renault Scénic, Opel Zafira et Volkswagen Touran, a rencontré un succès non négligeable, y compris dans notre pays où deux générations se sont succédé de 2006 à 2019.

Le rappel du jour, que le constructeur coréen a affublé du matricule 241155, concerne uniquement le second opus de cette dynastie. Plus précisément, ce sont les exemplaires produits à compter du 28 août 2012 et jusqu’au 16 juillet 2018 inclus, et dont le type CE (information portée dans la case K de la carte grise) est e4*2007/46*0633*, qui sont touchés.

Une fuite électrisante

Sur ces véhicules, une fuite de liquide de frein peut se produire au sein du système. Celle-ci peut entraîner un court-circuit au niveau du système pilotant l’ABS et l’ESP. Outre le risque de défaillance de ce dispositif majeur de sécurité, ce court-circuit peut provoquer une surchauffe de la boîte à fusibles et conduire, dans les cas extrêmes, à un incendie du moteur.

Solution rapide

Les propriétaires de 9 619 Carens concernés sont donc actuellement contactés par le constructeur afin de prendre rendez-vous chez leur concessionnaire. Celui-ci aura pour mission de supprimer ce risque. Une intervention d’environ une demi-heure devrait suffire à cela.