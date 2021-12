L'auto-école ECF abandonne le diesel dès 2022

Si le diesel n'a plus du tout la cote auprès des particuliers, il fait encore de la résistance du côté des clients professionnels. Mais auprès de cette clientèle aussi, les choses s'apprêtent à changer. Exemple marquant avec l'auto-école ECF : elle vient d'annoncer qu'elle allait abandonner le diesel pour sa flotte.

Pour prendre conscience de l'importance de l'annonce, il suffit de regarder le parc actuel d'ECF. Actuellement, le diesel est présent dans 96 % des 2081 véhicules de la flotte ! Le reste, ce sont des électriques.

Et la transformation va être rapide, car le diesel aura disparu dans le courant de l'année 2022. Une bascule facilitée par le fait qu'ECF renouvelle chaque année ses véhicules. Dans un premier temps, ECF a demandé à son partenaire Renault des modèles essence.

L'auto-école assume donc le fait d'avoir un coût d'usage plus élevé, le gazole restant moins cher et le dCi consommant moins que le TCe du Losange. Et même si les véhicules sont changés tous les ans, le kilométrage important pouvait toujours permettre d'atteindre le point de rentabilité. Mais ECF veut verdir son image et souhaite réduire ses émissions de particules fines.

Et l'auto-école compte même aller rapidement plus loin : ECF a ainsi l'objectif d'avoir une flotte 100 % électrique d'ici 2026 ! Il y a toutefois un problème à régler pour ECF : que des électriques, cela veut donc dire que des boîtes automatiques.

Or, comme le rappelle l'auto-école, une directive européenne impose une "passerelle" de 7 heures de formation pour passer de la conduite sur une boîte automatique à la conduite sur une boîte manuelle. Bruno Garancher, président des ECF, espère arriver à faire changer cette directive grâce à la présidence française de l'Union Européenne au premier semestre 2022.

Actuellement, la formation sur boîte auto, qui a l'avantage d'imposer moins d'heures de formation et donc d'être moins chère, est choisie par seulement 13 % des clients d'ECF. Mais l'auto-école compte booster cette part en favorisant le choix de cette formule, complétée après l'examen par la formation supplémentaire à boîte manuelle.