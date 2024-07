La Bentley la moins chère en occasion en ce moment est…

Voici le troisième volet de notre saga sur les voitures exceptionnelles à prix d’ami, ou presque. Après avoir évoqué Ferrari et Lamborghini, nous quittons l’Italie pour rejoindre le Royaume-Uni. Nous délaissons pour l’occasion les performances au profit du confort.

Produisant des voitures de très haut de gamme, supérieures à ce que proposent Mercedes, BMW ou encore Audi, Bentley fait partie des marques les plus prestigieuses au monde, avec des tarifs en conséquence.

Pourtant, il est possible de s’offrir une Bentley d’occasion pour le prix d’une banale Peugeot 208.

C’est un modèle un peu oublié qui fait office d’entrée de gamme dans l'univers Bentley. Il s’agit de la première génération de Muslanne produite de 1980 à 1992. Cette auto est en réalité la sœur jumelle de la Rolls-Royce Silver Spirit, ce qui était le cas des productions de Crewe de 1965 à 1998 avant que la firme ne soit rachetée par Volkswagen. Ce modèle sera remplacé par l’Arnage.

Cette Bentley n’en reste pas moins une authentique voiture de luxe avec la profusion de cuir et de bois précieux qui en découle.

Sur le site spécialisé de La Centrale, un budget raisonnable de 19 000 € suffit pour s’offrir cette limousine anglaise. En réalité, plusieurs versions sont disponibles entre la Turbo R ou la Eight. À ce prix, les exemplaires sont peu nombreux et affichent des kilométrages allant pratiquement du simple au double (entre 120 000 et plus de 200 000 km). Elles datent globalement de la fin des années quatre-vingt, voire du tout début des années quatre-vingt-dix.

Entre un moteur à trois cylindres d’une voiture récente et le doux ronron du V8 6.75, il n'y a pas photo. Si la puissance est dite "suffisante", la barre des 300 ch est dépassée, notamment pour les versions Turbo R. Une puissance suffisante en effet, mais il faut garder à l’esprit que la barre des 2,5 tonnes est dépassée.

Le poids est le véritable ennemi

S’agissant d’une voiture très chère en neuf et souvent vendue à une clientèle riche, les exemplaires en vente ont souvent dormi à l’abri. Voilà qui présage d’une carrosserie épargnée des soucis de corrosion. Toutefois, ce point doit être vérifié avec minutie.

Au chapitre moteur, cette Bentley ne pose pas de souci particulier et peut supporter des kilométrages élevés. Il y a plus de risque du côté des périphériques, dont la facture peut vite devenir salée à cause d’un accès souvent difficile. Il faut savoir que c’est une auto complexe, il est préférable de s’adresser à un spécialiste de la marque ou des voitures anglaises.

Le point noir de cette auto réside dans son poids élevé. Ainsi, les suspensions et les trains roulants se fatiguent vite, si bien qu’il faut éviter un modèle qui a encore ses suspensions d’origine. Remplacer l’ensemble, avec quelques silentblocs, nécessitera plusieurs milliers d’euros.

Enfin, les pièces détachées se trouvent facilement en Angleterre et leurs prix sont relativement raisonnables.