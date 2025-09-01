3. La Lamera Cup, combien ça coûte ?
Après cette expérience dont je me souviendrai toute ma vie, je comprends comment des gens peuvent dépenser autant d’argent dans le sport automobile. Rien que le week-end du Paul Ricard où l’on roule 15 heures et où tout le monde fait la fête le soir, c’est 34 000€ hors taxes à se répartir par le nombre de pilotes (soit 6800€ à 5). La saison complète se facture 260 000€ soit 52 000€ par pilote ( avec des équipages de 5). Le calendrier comprend même une vraie course de 24 heures à Portimao. Rapporté au temps de roulage et aux performances de la voiture, la Lamera cup reste pourtant largement moins chère que les championnats du genre TCR, GT4 ou même la coupe Ligier. En fait, c’est l’étape intermédiaire parfaite entre les formules pour débuter en Peugeot 208 Racing Cup de 140 chevaux et la vraie compétition professionnelle en GT3 où il faut dépenser des millions. Faire du sport auto avec des machines de ce niveau, c’est mettre le doigt dans un engrenage sans fin où le dépassement de soi et le progrès personnel deviennent une obsession. Et je suis sûr que si vous gagnez au loto, vous finirez par aller vers ces choses-là plutôt que de vous ennuyer en supercar sur la route. Il n'y a vraiment rien de plus fort à expérimenter qu'une voiture de course en compétition, surtout à ces niveaux.
