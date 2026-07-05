La dernière génération du Hyundai Santa Fe ne passe pas inaperçue lorsqu’elle emprunte nos routes. Son style cubique, ses proportions imposantes font qu’on se retourne sur elle. Le prochain restylage de ce grand SUV coréen ne devrait pas modifier l’allure générale de ce modèle, même si les changements concernant sa face avant sont nombreux et importants.

Sur le prototype photographié par nos chasseurs de scoop, le camouflage est important et Hyundai fidèle à sa politique concernant à la mise au secret de ses futurs modèles lorsqu’ils sont sur routes ouvertes a recouvert son prototype de bâches noires et de nombreux adhésifs. Mais nos chasseurs de scoop ont l’œil pour découvrir ce que cache Hyundai.

Une face avant profondément remaniée

Ainsi sur le prototype camouflé qui circule sur les routes des Alpes autrichiennes, nos chasseurs de scoop ont constaté que la face avant du Hyundai Santa Fe différera radicalement de celle du modèle actuel. On voit que la calandre, les projecteurs, les feux de jour et le bouclier ont été profondément redessinés. Ainsi le Santa Fe restylé va adopter des optiques scindées avec des feux de jour verticaux dissociés. Le bloc optique principal sera positionné plus bas, tandis que la calandre est repensée pour s’étendre sur toute la largeur de la face avant. Ainsi modifié, Le SUV Hyundai Santa Fe restylé pourrait passer pour un nouveau modèle alors qu’il n’en sera rien puisque l’allure générale de ce grand SUV ne sera pas modifiée.

Un SUV conçu en priorité pour les États-Unis

Né en 2023, le Hyundai Santa Fe recevra donc son premier restylage l’an prochain. Comme le fait souvent le constructeur coréen, il pourrait bénéficier ensuite d’un second restylage pour le faire tenir jusqu’en 2031. Pour le lifting de 2027, Hyundai ne devrait pas changer grand-chose dans l’habitacle de son modèle, si ce n’est une probable mise à jour de tous les logiciels, que ce soit ceux qui concernent la partie infodivertisssement comme ceux concernant les aides à la conduite. Avec ce modèle, Hyundai ne s’attend pas à ce que ses ventes évoluent dans de fortes proportions dans l’Hexagone, ce modèle étant durement frappé par les malus et cela malgré la présence de motorisations hybride (malus CO2 + poids) et hybride rechargeable (qui écope d’un malus au poids conséquent) sous son capot. De toutes les façons, ce modèle a été conçu en priorité pour les États-Unis où les ventes de ce modèle sont satisfaisantes pour le constructeur coréen.