La McLaren la moins chère en occasion en ce moment est…

Après Ferrari, Lamborghini, Bentley et Rolls-Royce, voici le cinquième volet sur les voitures d’exception, et plus exactement les modèles qui permettent d’accéder à l’univers de la marque.

Nous nous intéressons cette fois-ci à McLaren. Au départ, c'est une écurie qui s’est engagée en Formule 1 en 1963 grâce à son fondateur, Bruce Mclaren. Elle a notamment permis de voir la guerre à laquelle se livraient Alain Prost et Ayrton Senna au volant de leur McLaren Honda à la toute fin des années 90.

Si McLaren est toujours en compétition, une branche destinée à concevoir des voitures de route est créée en 1989. En 1992 apparaîtra la McLaren F1, une supercar motorisée par un V12 BMW de 627 ch, un modèle qui a marqué les esprits par ses performances exceptionnelles pour l’époque avec plus de 380 km/h en vitesse de pointe. Nous ne parlerons pas dans notre série d’été de ce modèle puisqu’un exemplaire s’est vendu vingt millions de dollars en 2021.

Le modèle actuellement d’entrée de gamme est 200 fois moins cher que la F1, une affaire non ? Il s’agit de la MP4-12C, un modèle apparu en 2012 et doté d’une fiche technique alléchante : structure en fibre de carbone, V8 biturbo de 600 ch, poids sous la barre des 1 400 kg, 0 à 100 km/h abattu en trois secondes et plus de 330 km/h en vitesse de pointe.

Votre serviteur a eu la chance d’en prendre le volant sur circuit et de pouvoir la comparer à certaines concurrentes de l’époque comme la Gallardo, celle qui est également la moins chère des Lamborghini actuellement. Si la sonorité du moteur, assez quelconque, est nettement moins enivrant que celui du V10, les accélérations sont bien au rendez-vous.

C’est surtout le freinage et la direction qui ont fait la différence à l’époque. Il était alors difficile de trouver une concurrente aussi équilibrée, et avec un tel train avant dont le grip semble sans fin et le feeling d’un grand naturel. Elle se permettait de se hisser parmi les meilleurs en comportement routier.

À n’en pas douter, cette voiture est une véritable arme qui présente encore de très beaux restes aujourd’hui, le tout sans devoir (trop) casser sa tirelire…

Une Mclaren Mp4-12c débute aujourd’hui un peu au-dessus de 105 000 €. Les modèles sont assez rares et un budget de 110 000 € est plus confortable. Les exemplaires disponibles datent de 2011-2012 avec environ 40 000 km et quelques versions Spyder sont aussi en vente.

Pour un modèle moins kilométré, les tarifs montent très rapidement. Comptez 130 000 € pour une MP4-12C de 20 000 km. La plus chère actuellement en vente tutoie les 145 000 €.

À traiter avec grand soin

S’il est possible de posséder une McLaren MP4-12C pour bien moins cher qu’une BMW M2 par exemple (merci le malus), il est absolument nécessaire de garder de côté un pécule confortable. Un budget de 15 000 € par an semble un minimum pour entretenir et conserver son joujou en bel état.

Inutile de préciser qu’un tel bolide ne s’entretient pas dans le garage du coin, que les spécialistes ne courent pas non plus les rues et les concessionnaires de la marque se comptent sur les doigts d’une main en France. Une MP4-12 n’appréciera pas du tout l’approximation dans son entretien.

Les exemplaires sont si peu nombreux qu’il est délicat de présenter un bilan fiabilité. Toutefois, sa fabrication était artisanale, à l’image de Lotus, avec les petits pépins pas obligatoirement graves, mais agaçants voire immobilisant, qui peuvent survenir.

La très grande majorité des exemplaires sont proposés par des professionnels. Si c’est un gage de sérieux, il est indispensable de bénéficier d’une garantie d’un an et de la négocier si elle n’est pas prévue.