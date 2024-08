La Rolls-Royce la moins chère en occasion en ce moment est...

Après Ferrari, Lamborghini, Aston Martin et Bentley, c'est au tour d'une marque anglaise des plus prestigieuses d'être auscultée sur le marché de la seconde main. Pour savoir quel est le modèle le plus abordable.

Et contrairement à certaines marques, ou certains modèles, qui prennent de la valeur avec le temps, il est un modèle de Rolls-Royce qui continue d'être presque donné, années après années, c'est la Silver Shadow, commercialisée entre 1965 et 1980 sous deux générations. On trouve aussi quelques Silver Spirit, moins chères, mais dans des états alors complètement lamentables ! À oublier.

La Silver Shadow est un modèle révolutionnaire pour l'époque puisqu’il adopte la caisse autoporteuse en lieu et place du châssis séparé, mais aussi les 4 roues indépendantes, les freins à disques aux 4 roues (et deux étriers sur les disques avant !), et une suspension oléo-pneumatique en empruntant le brevet à Citroën...

Sous le capot, on trouve un V8 6,2 litres de 175 ch environ, puis surtout, à partir de 1970, le mythique V8 6.75 litres, qui développait à l'époque la puissance estimée de 190/200 ch, Rolls-Royce ne communiquant jamais sur la puissance de ses moteurs, se contentant de parler de "puissance suffisante"... La Silver Shadow pointait en tout cas à 190 km/h en vitesse de pointe, ce qui est déjà remarquable.

Mais elle affichait aussi déjà plus de 2,1 tonnes sur la balance. Il faut dire que le gabarit était généreux (5,17 m de long) et les matériaux employés lourds. La Silver Shadow fait en effet la part belle à l'aluminium, au bois précieux, et aux cuirs les plus raffinés. Elle était même dotée de la climatisation. Le GPS ? C'était le chauffeur !

Esthétiquement, elle était remarquablement équilibrée, et considérée par certains comme l'une des dernières Rolls à peu près élégante et regardable.

Son tarif à l'époque ? Environ 100 000 francs, soit l'équivalent de 151 000 € d'aujourd'hui.

À partir de 15 000 € en état correct

En 2024, c'est le modèle Rolls-Royce qui se retrouve le plus abordable sur le marché. Si l'on met de côté les exemplaires qui sont non-roulants, en état lamentable ou complètement à restaurer (qui se dénichent à moins de 8 000 €), il faut compter un minimum de 15 000 € pour un modèle en état "correct" et roulant, qui affichera entre 120 000 km et 150 000 km.

Pour s'approcher un peu plus des 100 000 km, et obtenir un état "sans rien à faire", il faudra mettre sur la table environ 27 000 €.

La version découvrable de la Silver Shadow, baptisée "Corniche", réclamera quant à elle au moins 65 000 €. Elle est donc bien plus chère que la berline, qui peut toutefois monter à plus de 50 000 € en état concours.

Il ne faut bien sûr pas oublier que comme tout modèle de grand luxe, surtout âgé comme celui-ci, c'est le coût d'utilisation qui peut faire mal au portefeuille. Si l'entretien courant n'est pas si onéreux chez un spécialiste de la marque (et pas en concession), avec des entretiens basiques qui coûtent moins de 800 €, ce sont les remplacements de pièces qui coûtent cher. Et ils sont souvent nécessaires, que ce soit mécaniquement ou d'équipement. Les carburateurs du V8 réclament aussi des réglages réguliers, tandis que l'hydraulique peut faire des siennes, comme sur les Citroën de cette époque d'ailleurs (tuyaux haute pression, accumulateurs...)

Les spécialistes du modèle s'accordent à dire qu'il faut prévoir, entre entretien et remplacement de pièces diverses et variées (elles se trouvent encore assez facilement, surtout en Angleterre), un budget moyen de 5 000 € par an pour maintenir une Silver Shadow en très bon état mécanique et esthétique. Ce qui fait doubler le prix d'achat minimum, en trois ans... Il faut en être conscient.