C’est une alchimie rare au cinéma, une potion magique qui réunit les ingrédients nécessaires pour aboutir à un film à la fois populaire, exigeant et classieux. Cette équation parfaite était celle d’Ocean’s eleven de Steven Soderbergh qui avait réuni devant sa caméra, outre son vieux complice George Clooney, l’affiche la plus impressionnante du début des années 2000 : Brad Pitt, Julia Roberts, Andy Garcia et Matt Damon, entre autres.

Quatre braquages de haut vol plus ou moins réussi sont passés, et la saga va renaître sous la forme d’un prequel, cet artifice de scénario qui brode le récit du moment d’avant le premier épisode.

Adieu Las Vegas, bonjour Monaco

Plus de Soderbergh ni de Clooney au générique, mais derrière et devant la caméra, on retrouvera Bradley Cooper, l’homme-orchestre de Hollywood, capable de jouer dans des blockbusters (Les gardiens de la galaxie) ou dans des films de Clint Esatwood (American Sniper, La Mule). Il est également capable de réaliser lui-même (A star is born). Ce qu’il va faire avec le nouvel Ocean dont la sortie est prévue en 2027.

Mais Cooper et son équipe, dont la comédienne Margot Robbie, ont délaissé Las Vegas pour mettre le cap sur Monaco. Le réalisateur-comédien a été aperçu le mois dernier sur le rocher durant le grand prix historique se livrant à un repérage.

Pourquoi à un tel moment avec de telles autos ? Car le nouveau film, dont on ignore pour le moment le titre, est censé se dérouler durant le Grand prix de Monaco 1962. Dans le scénario, le père de Danny Ocean est censé profiter du grabuge créé par la course pour effectuer un braquage évidemment aussi sophistiqué que risqué.

Sinatra avant eux

La saga Ocean met donc le cap sur la nostalgie. Celle d’une époque de dolce vita, de riviera, de chacha et de bella macchinas. Une ambiance finalement pas très éloignée du tout premier épisode, tourné bien avant celui que Steven Soderbergh a réalisé en 2001.

Il s’appelait « L’inconnu de Las Vegas » et a été réalisé en 1960 par Lewis Milestone. Danny Ocean était interprété par l’impeccable Franck Sinatra débarqué à Sin City avec sa bande de lascars du rat pack (Peter Lawford, Sammy Davis Jr et Dean Martin). Une brochette de messieurs très classieux. Et un peu mafieux ? Seulement au cinéma, voyons.