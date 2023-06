Le BMW X1 arrive en occasion et il est urgent d'attendre

Le BMW X1 est d’une grande importance pour la marque munichoise. Depuis ses débuts en 2009, il connaît un véritable succès, il s’agit d’ailleurs de la BMW la plus vendue en France.

C’est en octobre 2022 qu’est commercialisée cette troisième génération. Pour la première fois, il troque son look de break surélevé contre celui d’un véritable SUV. Sa face avant verticale, son capot horizontal et ses formes musclées ne laissent plus de doute quant à son appartenance. Si sa plateforme est commune avec celle de la Série 2 Active Tourer, il n’a rien d’un monospace, du moins à l’extérieur.

En effet, à l'intérieur il profite d'une modularité intéressante avec une banquette arrière coulissante sur 13 cm (hors versions hybrides rechargeables et électrique iX1) et des dossiers réglables en option. Lorsque ces derniers sont rabattus, le coffre passe ainsi de 540 à 1 600 litres.

Le saut de génération saute aux yeux en s’installant à la place du conducteur. La planche de bord (également reprise de celle de la Série 2 Active Tourer) accueille une grande dalle courbée comprenant deux écrans, le premier de 10,25 pouces face au conducteur, le second de 10,7 pouces affichant les éléments du système multimédia. À noter que les rangements sont nombreux et la qualité de finition d’un très bon niveau.

Sur la route, le BMW X1 n’est guère sujet à la critique. Le train avant s’avère précis et offre un bon grip tandis que l’arrière suit gentiment. En revanche, le confort peut se révéler un peu ferme avec les grandes roues. Sous le capot, la marque allemande a décidé de plaire au plus grand nombre : trois essence de 136 à 218 ch, deux diesel de 150 à 211 ch, deux hybrides rechargeables de 245 et 326 ch, ainsi qu’une version électrique iX1 de 313 ch. Difficile de ratisser plus large.

Comme à son habitude, la firme bavaroise pratique des tarifs plutôt élevés. Dans ce cas, le marché de l’occasion permet théoriquement d’acquérir un même modèle à un prix plus raisonnable. Voyons comment se comporte cet X1 sur le marché de la seconde main.

BMW X1 : les filières d’approvisionnement

Sur le marché depuis un à peine, le SUV allemand est très exclusivement vendu par des professionnels de la marque. Il s’agit souvent de véhicules de démonstration ou de collaborateur, les particuliers sont encore inexistants.

Les annonces sont diffusées sur les sites les plus connus, à savoir La Centrale et le bon coin. A l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, un peu plus de 300 véhicules sont proposés. Seulement, beaucoup d’annonces sont « dupliquées » sur différents sites. Le BMW X1 est également disponible sur le site du constructeur dans la catégorie « BMW d’occasion ».

Au total, il faut davantage tabler sur environ 150 véhicules proposés en seconde main.