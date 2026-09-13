« Le camion il se barre » - Le livreur avait oublié le frein à main au pire endroit possible

C’est une erreur vieille comme le monde qui ne cesse de se répéter, débouchant régulièrement sur des vidéos surréalistes qui inondent internet. L’oubli du frein à main dans un véhicule équipé d’une boîte manuelle (ou le maintien de la position « drive » sur une voiture à boîte automatique) au moment d’en sortir conduit souvent à des scènes catastrophiques.

Ici, cette erreur a touché un livreur de la société GLS qui, alors qu’il était sorti de son Mercedes Sprinter, avait vraisemblablement oublié de mettre le frein à main sur son utilitaire allemand.

« Le camion il se barre »

Le plus surprenant, c’est peut-être sa réaction : sans doute convaincu qu’il n’y a plus rien à faire pour éviter la catastrophe, il saisit son téléphone pour filmer la scène tout en commentant ce qu’il se passe !

Devant, la fourgonnette file tout droit dans le champ et terminera sa course contre des arbres en contrebas. Personne n’a heureusement été blessé mais sans surprise, le véhicule est lourdement accidenté. La vidéo ne montre pas comment il a été sorti de l’endroit et remis sur la route. D’après le son de la séquence, le livreur n’était plus tout seul après l’accident.

Reste à savoir, dans le cadre de sa mission, si une telle erreur peut être assimilée à une faute grave pour le salarié qui comment cette faute. Ici, l’étourderie a eu des conséquences sacrément fâcheuses !