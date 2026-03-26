Le Cupra Tavascan 2026 s'améliore mais n'a toujours ni droit au bonus, ni aux plus grosses batteries

Quel est le point commun entre le Cupra Tavascan, le Skoda Elroq, l’Enyaq ou encore les Volkswagen ID.4 et ID.5 ? Vous le savez sans doute, tous ces SUV électriques du groupe Volkswagen reposent sur la même plateforme (MEB). Voilà pourquoi ce n’est pas surprenant de constater qu’ils bénéficient tous des mêmes améliorations en ce début de printemps 2026.

Comme les Skoda Elroq et Enyaq cette semaine ou les Volkswagen ID.4 et ID.5 quelques jours plus tôt, le Cupra Tavascan reçoit ainsi une inédite entrée de gamme de 190 chevaux avec des batteries de 58 kWh à chimie LFP (alors qu’il n’utilisait jusqu’à présent que des batteries de 77 kWh à la chimie NMC). Sur le SUV espagnol au style toujours aussi agressif, cela donne une autonomie WLTP de 435 km en utilisation mixte et un 10-80 % en charge rapide effectué en 26 minutes. Cette version fera logiquement baisser le prix de base du Tavascan, actuellement fixé à 46 590€ avant remises.

Android Automotive à bord au lieu du logiciel de Cariad

Comme ses cousins (mais aussi la Born restylée), le Tavascan amélioré passe aussi à l’interface de bord utilisant le logiciel d’Android Automotive au lieu du système développé par le département Cariad du groupe Volkswagen. Le Tavascan en profite d’ailleurs pour gagner un nouveau combiné d’instrumentation de 10,25 pouces et un volant doté de vrais boutons physiques.

A noter qu’il reçoit aussi de nouveaux aérateurs électriques dans l’habitacle, mais aussi une clé numérique ainsi qu’une compatibilité aux systèmes V2G et V2L (là encore comme ses cousins).

Pas de batteries de 79 kWh en haut de gamme

Il est en revanche à noter que dans sa version à « grosses batteries », le Tavascan conserve ses batteries de 77 kWh alors que les véhicules électriques similaires de chez Skoda et Volkswagen sont passés à des accumulateurs légèrement différents de 79 kWh. Il est aussi toujours fabriqué en Chine ce qui l'exclut du bonus écologique français (prime CEE) alors que ses cousins sont assemblés sur le Vieux Continent. Mais aux dernières nouvelles, justement, Cupra plancherait sur le rapatriement de ce Tavascan en Europe.