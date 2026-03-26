Le Cupra Tavascan 2026 s'améliore mais n'a toujours ni droit au bonus, ni aux plus grosses batteries
Toujours fabriqué en Chine, le Cupra Tavascan reçoit les mêmes améliorations que les autres SUV électriques du groupe Volkswagen en entrée de gamme (ce qui permettra de baisser son prix de base). En revanche, il n’a pas droit aux mêmes grosses batteries que ses cousines.
Quel est le point commun entre le Cupra Tavascan, le Skoda Elroq, l’Enyaq ou encore les Volkswagen ID.4 et ID.5 ? Vous le savez sans doute, tous ces SUV électriques du groupe Volkswagen reposent sur la même plateforme (MEB). Voilà pourquoi ce n’est pas surprenant de constater qu’ils bénéficient tous des mêmes améliorations en ce début de printemps 2026.
Comme les Skoda Elroq et Enyaq cette semaine ou les Volkswagen ID.4 et ID.5 quelques jours plus tôt, le Cupra Tavascan reçoit ainsi une inédite entrée de gamme de 190 chevaux avec des batteries de 58 kWh à chimie LFP (alors qu’il n’utilisait jusqu’à présent que des batteries de 77 kWh à la chimie NMC). Sur le SUV espagnol au style toujours aussi agressif, cela donne une autonomie WLTP de 435 km en utilisation mixte et un 10-80 % en charge rapide effectué en 26 minutes. Cette version fera logiquement baisser le prix de base du Tavascan, actuellement fixé à 46 590€ avant remises.
Android Automotive à bord au lieu du logiciel de Cariad
Comme ses cousins (mais aussi la Born restylée), le Tavascan amélioré passe aussi à l’interface de bord utilisant le logiciel d’Android Automotive au lieu du système développé par le département Cariad du groupe Volkswagen. Le Tavascan en profite d’ailleurs pour gagner un nouveau combiné d’instrumentation de 10,25 pouces et un volant doté de vrais boutons physiques.
A noter qu’il reçoit aussi de nouveaux aérateurs électriques dans l’habitacle, mais aussi une clé numérique ainsi qu’une compatibilité aux systèmes V2G et V2L (là encore comme ses cousins).
Pas de batteries de 79 kWh en haut de gamme
Il est en revanche à noter que dans sa version à « grosses batteries », le Tavascan conserve ses batteries de 77 kWh alors que les véhicules électriques similaires de chez Skoda et Volkswagen sont passés à des accumulateurs légèrement différents de 79 kWh. Il est aussi toujours fabriqué en Chine ce qui l'exclut du bonus écologique français (prime CEE) alors que ses cousins sont assemblés sur le Vieux Continent. Mais aux dernières nouvelles, justement, Cupra plancherait sur le rapatriement de ce Tavascan en Europe.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération