Le Dacia Duster 3 arrive en occasion : beaucoup d'exemplaires sont plus chers que les neufs !

Il est tout simplement le best-seller de la marque, mais aussi celui qui porte l’image de Dacia. Très prisé des particuliers, certains n’hésitent pas à casser leur tirelire pour se l’offrir.

Sans pour autant faire flamber la facture, cette nouvelle génération a revu ses prestations à la hausse. Bâti sur la plateforme CMF-B, commune aux Jogger et Sandero, son design a largement pris en muscle alors que son gabarit reste compact avec une longueur de 4,34 m. À première vue, il n’a pas à rougir face à un Peugeot 2008 ou même un Volkswagen T-Roc.

Comme pour l’extérieur, l’habitacle est totalement nouveau. Si les plastiques sont toujours omniprésents, la présentation est nettement plus valorisante qu’auparavant et les détails sont soignés à l’image des aérateurs ou du sélecteur de vitesses. De plus, combiné d’instrumentation numérique et système multimédia performant sont au rendez-vous. Malgré son gabarit mesuré, l’habitabilité à l’arrière reste correcte et le volume du coffre progresse avec 472 litres VDA.

Normes et pression européenne obligent, le Duster profite de moteurs modernes. Les amateurs de diesel doivent se faire une raison, le dCi n’est plus. La gamme débute avec un Eco-G de 100 ch fonctionnant à l’essence et au GPL. Il reçoit également le 1.2 TCe de 130 ch associé à une hybridation légère de 48V, disponible en 4x2 et 4x4, et le 1.6 hybride de 140 ch uniquement pourvu de la boîte automatique.

Duster 3 d'occasion : les filières d’approvisionnement

Arrivé fraîchement, le Dacia Duster est avant tout une affaire de professionnels. Les particuliers proposant ce SUV en occasion représentent un peu plus de 5 %. Cette proportion est logique en tout début de carrière.

Trois sites marchands regroupent l’essentiel des Dacia Duster III vendus en France. Le site de Renault tout d’abord, Renew, mais les exemplaires y sont peu nombreux. Il y a ensuite le bon coin et La Centrale, ce dernier proposant plus de 260 unités à la vente à l'heure à laquelle nous écrivons ces lignes.