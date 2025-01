Le Dacia Duster 3 arrive en occasion : beaucoup d'exemplaires sont plus chers que les neufs !

En abandonnant le diesel, le choix de la motorisation est logiquement moins large, d’autant qu’il n’existe que trois propositions. La plus plébiscitée est le bloc 1.2 TCe de 130 ch avec 51 % de l’offre en seconde main. Il permet aussi aux acheteurs de bénéficier ou non de la transmission 4x4, qui représente tout de même 35 % des Duster sur le marché.

Le 1.6 hybride de 140 ch arrive en deuxième position avec 42,5 % des annonces. Il s’agit d’un moteur quatre cylindres de 94 ch associé à une boîte à crabots et deux moteurs électriques. Particulièrement agréable et frugal en ville, il est nettement moins convaincant sur route à cause notamment de la transmission, souvent hésitante, et de son manque de peps. À noter par ailleurs qu’il est indisponible en entrée de gamme Essential.

Enfin, l’Eco-G de 100 ch compatible avec un carburant facturé moins d’un euro le litre reste timide avec seulement 6,5 % des parts en seconde main. C’est pourtant le plus économique à l’usage et sa puissance modeste ne rend pas le Duster amorphe pour autant.

Le haut de gamme plébiscité

Les clients du Duster, comme les professionnels, ont souhaité acquérir un modèle bien équipé, plus facile à revendre. Ainsi, la finition d’entrée de gamme Essential est presque introuvable. Uniquement disponible avec le moteur bi-carburation également peu répandu, elle offre la climatisation manuelle, la réplication du smartphone sur l’écran, le radar de recul, le régulateur de vitesse, les vitres avant électriques, l’autoradio 4HP ou encore les jantes de 16 pouces en tôle.

Le deuxième niveau Expression n’a recueilli que 15,5 % des suffrages malgré un équipement plus riche : écran tactile de 10,1 pouces, instrumentation numérique de 7 pouces, caméra de recul, vitres arrière électriques, prise 12V au second rang, jantes alliages de 17 pouces…

Le troisième niveau, Journey, est le plus populaire en s’appropriant 51,5 % des annonces. Il faut dire qu’il donne droit à la climatisation automatique, au chargeur par induction du smartphone, aux antibrouillards, aux rétroviseurs rabattables électriquement ou encore au GPS.

Enfin, le haut de gamme Extreme n’est pas en reste avec un score de 33 %. Il ne reprend pas tous les équipements du niveau Journey (absence de recharge par induction), mais propose des jantes de 18 pouces, des barres de toit modulable, une sellerie lavable ou encore des tapis de sol en caoutchouc.

Au chapitre coloris, ce Duster ne se démarque guère de la masse puisque le gris et le blanc représentent près de la moitié des teintes disponibles. Viennent ensuite, le vert, le beige et le noir.