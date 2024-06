Que vaut le Dacia Duster vendu moins de 20 000 € ?

EN BREF SUV Bicarburation essence/GPL À partir de 19 690 €

Un prix d’attaque inférieur à 20 000 €, soit 1 800 € de moins que la version TCE 130 ch et même 5 000 € moins cher que la version hybride, voici l’argument imbattable de cette version, qui était la plus vendue sur la précédente génération. Mais ce n’est pas tout : l’emploi du GPL est également un critère d’économies important, ce carburant étant moitié moins onéreux que le SP95-E10. Au-delà de son prix ultra-attractif, voici un autre atout en sa faveur. Enfin, pour faire craquer les derniers réticents, il dégaine une autonomie record de 1 200 km grâce à sa double carburation et ses deux réservoirs (50 litres pour le GPL + 50 litres aussi pour le SP95-E10) qui lui permettent de traverser la France avec un seul plein.

Les chiffres, c’est bien, mais que vaut réellement ce Duster sur la route ? Avant tout, il hérite comme les autres versions que nous avons essayées de tous les progrès de la dernière génération du SUV de Dacia. Ainsi, le Duster cuvée 2024 bénéficie d’un comportement routier nettement plus rigoureux qu'auparavant. Les mouvements de caisse sont mieux contenus et tout cela va de pair avec un confort en hausse grâce à un amortissement de qualité et à une insonorisation des bruits de roulement plus soignée. Attention, toutefois, à la monte pneumatique que vous choisirez, car les jantes 18 pouces optionnelles durcissent les conditions de roulage quand le bitume se dégrade ou lors du passage des saignées. Bien qu’en amélioration, la direction agréable en ville manque de consistance à vitesse plus élevée. Une allure qui s'acompagne aussi de quelques bruits d’air.

Même si Dacia a cédé à l’hybride, la marque roumaine demeure fidèle au GPL, très prisé dans de nombreux pays européens de l’Est, mais aussi en Espagne ou en Italie. L’Eco-G reste au catalogue alors par exemple que le diesel a disparu. On retrouve par conséquent le trois cylindres 1.0 qui développe 90 ch et 160 Nm quand il fonctionne à l’essence contre 100 ch et 170 Nm en GPL. À l’usage, notre Duster démarre toujours en essence, mais le basculement en GPL se fait rapidement et de façon moins perceptible qu’auparavant. Au premier abord, on pourrait penser que cette motorisation allait être à la peine en raison d'un couple et d'une puissance modestes, mais ce n’est pas trop le cas, compte tenu de son poids raisonnable (1 276 kg). Alors certes, avec un 0 à 100 km/h abattu en 13,2 s, ce Duster n’est pas un foudre de guerre, mais le conducteur n’a que très rarement l’impression d’être à court de ressources dues notamment au caractère du trois cylindres. C’est finalement dans les montées ou lorsque le Duster est chargé qu'il nous a semblé un peu juste, obligeant ainsi le conducteur à rétrograder. Il faudra aussi composer avec un mal classique pour les trois cylindres, à savoir une sonorité un peu trop présente, spécialement lors des phases d’accélération.

Parlons budget

C’est connu, un véhicule GPL a tendance à consommer davantage par rapport à un essence classique. Un constat que nous avons pu vérifier lors de notre essai. Ainsi, comme Dacia a eu la bonne idée d’installer une jauge pour chaque carburant, nous avons pu relever des consommations respectives de 7,3 l/100 km en essence et 11 l/100 km en GPL. Toutefois, ce n’est pas grave, car la différence du prix à la pompe est tellement conséquente (1,95 €/l pour le SP95-E10 contre 1 €/l pour le GPL), que cela absorbe largement le surplus de consommation. Nous vous conseillons de privilégier ce carburant pour un usage quotidien, nettement plus économe que le SP95. Tout simplement incontournable aujourd'hui.

Un Duster, toujours plus Duster

Au fil des générations, le Duster n’en finit pas de devenir de plus en plus séduisant. Cette tendance se confirme avec le nouvel opus affichant des lignes qui deviennent encore plus robustes qu’auparavant. Cela passe ausi par une personnalité renforcée avec une face avant nettement plus expressive et l’adoption de la nouvelle identité de marque. Une vraie réussite.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Dans l’habitacle, les améliorations sont aussi très nombreuses. La planche de bord gagne également en robustesse avec des lignes très carrées et la mise en avant du nom « Duster » face au passager.

L’instrumentation devient numérique et il est possible d’avoir un écran multimédia de 10,1 pouces simple à utiliser et fluide. Il existe toutefois quelques particularités sur cette version, notamment au niveau de l’instrumentation, qui est équipée d’une double jauge pour les deux carburants. Autre nouveauté : l’apparition d’un bouton pour permuter entre les deux carburations. Pour le reste, tout est identique, que ce soit pour la forme ou la qualité, avec des plastiques durs, mais très bien assemblés.

Comme beaucoup d’autres domaines, les aspects pratiques s’améliorent. Ainsi, avec le changement de génération, le coffre passe de 445 à 517 litres. L’implantation du réservoir GPL dans le sous-coffre n’impacte pas sa contenance, mais empêche d’avoir une roue de secours, ce qui peut être un handicap pour certains clients. Bon point concernant l’habitabilité arrière généreuse, qui accroît son espace aux genoux.