Le gasoil se transforme en « boue » : des automobilistes tombent en panne après avoir fait le plein

Le mois d’août avait très mal débuté pour des automobilistes de Périgueux, en Dordogne. Après avoir ravitaillé leur véhicule en gasoil à la station-service Leclerc de la ville, plusieurs dizaines d’entre eux sont tombés en panne. La facture des réparations pourrait atteindre entre 4 000 et 8 000 euros.

Selon les informations des médias locaux Ici et Sud Ouest, le gasoil aurait été contaminé par de l’eau qui se serait infiltrée dans les cuves à la suite des fortes intempéries survenues à la fin du mois de juillet. C’est en tout cas l’explication avancée par l’enseigne, contactée après les premiers signalements de pannes.

Une facture hallucinante

D’après certains témoignages recueillis par les médias locaux, le gasoil se serait mélangé à de l’eau et ressemblerait désormais davantage à du « miel » ou à de la « boue » qu’à du carburant.

Conséquence de ce mélange : dans les cas les plus graves, la pompe à gazole et les injecteurs doivent être remplacés, tandis que le réservoir et l’ensemble du circuit doivent être entièrement nettoyés.

Toutes ces réparations peuvent faire grimper la facture entre 4 000 et 8 000 euros, sans compter les frais de remorquage, l’immobilisation du véhicule ou encore la nécessité de louer une voiture de remplacement.

Leclerc vient en aide aux automobilistes victimes des pannes

Contactée à ce sujet, l’enseigne Leclerc assure ne pas laisser de côté les automobilistes concernés et affirme vouloir leur venir en aide.

L’enseigne a ainsi indiqué être « en contact direct avec les clients concernés pour assurer l’examen de leur situation ». Elle précise également que ses « équipes sont immédiatement intervenues pour réparer l’installation » et que « les analyses de contrôle confirment un retour à une conformité stricte ».

Dans l’attente d’une évolution de la situation, un groupe Facebook a été créé. Il compte actuellement plus de 60 membres, qui y partagent leur situation, leurs conseils ainsi que les dernières avancées concernant les démarches en cours.

Sur ce groupe, baptisé « Entraide litige carburant LECLERC PRIVILÈGE/PETROLEC SUD », plusieurs témoignages indiquent qu’aucune prise en charge par les assureurs de l’enseigne n’aurait, pour le moment, été effectuée. La majorité des membres restent donc dans l’attente d’une éventuelle prise en charge ou d’une réponse concernant l’indemnisation de leurs frais.