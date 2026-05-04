Le marché de l’occasion trébuche en avril

Entre les prix à la pompe qui atteignent des sommets et les hésitations quant au choix de la motorisation de leur prochaine voiture, les Français se semblent plus savoir à quel Saint se vouer lorsqu’il s’agit de changer d’auto. Et comme toujours, cela se ressent sur les chiffres des transactions automobiles. La nouveauté, c’est, toutefois, que cela a des conséquences non seulement sur le marché du neuf, mais également sur celui de l’occasion.

Ainsi, le mois dernier, le nombre de véhicules ayant changé de mains a dégringolé de 10,9 % par rapport à avril 2025. Le nombre de jours ouvrables était pourtant le même dans les deux cas. Les 429 519 réimmatriculations enregistrées en avril 2026 viennent ainsi s’ajouter aux 1 340 917 du 1er trimestre.

Un marché plus électrifié

Au total, sur le 1er quadrimestre, ce sont donc 1 770 436 transactions qui ont été effectuées. En comparaison avec la même période de 2025, la chute est de 4,8 %. Et elle est principalement le fait des modèles de 15 ans et moins. En effet, les autos de plus de 16 ans limitent la casse avec -5 %.

Dans le détail, les autos de moins de 2 ans baissent de 9,4 %, celles de 2 à 5 ans de 10,1 %, les 6 à 10 ans de 14,2 % et les 11 à 15 ans de 17,2 %.

Sans surprise, ce sont les motorisations essence (-13,9 %) et diesel (-21 %) qui pâtissent le plus de cette morosité. À l’inverse, les voitures électrifiées ont le vent en poupe : + 1,3 % pour les hybrides rechargeables, + 18,7 % pour les hybrides et + 62,4 % pour les électriques. À elles trois, ces énergies ne représentent toutefois que 22 % du marché global (12 % pour l’hybride, 4 % pour l’hybride rechargeable et 6 % pour l’électrique).

Crédit photo : Lionel Allorge