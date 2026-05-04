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Le marché de l’occasion trébuche en avril

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Grégory Martineau

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L’accalmie relevée en mars s’est révélée être de courte durée. Seuls les modèles les plus anciens sont partiellement épargnés par la débâcle du mois dernier.

Le marché de l’occasion trébuche en avril

Entre les prix à la pompe qui atteignent des sommets et les hésitations quant au choix de la motorisation de leur prochaine voiture, les Français se semblent plus savoir à quel Saint se vouer lorsqu’il s’agit de changer d’auto. Et comme toujours, cela se ressent sur les chiffres des transactions automobiles. La nouveauté, c’est, toutefois, que cela a des conséquences non seulement sur le marché du neuf, mais également sur celui de l’occasion.

Ainsi, le mois dernier, le nombre de véhicules ayant changé de mains a dégringolé de 10,9 % par rapport à avril 2025. Le nombre de jours ouvrables était pourtant le même dans les deux cas. Les 429 519 réimmatriculations enregistrées en avril 2026 viennent ainsi s’ajouter aux 1 340 917 du 1er trimestre.

Un marché plus électrifié

Au total, sur le 1er quadrimestre, ce sont donc 1 770 436 transactions qui ont été effectuées. En comparaison avec la même période de 2025, la chute est de 4,8 %. Et elle est principalement le fait des modèles de 15 ans et moins. En effet, les autos de plus de 16 ans limitent la casse avec -5 %.

Dans le détail, les autos de moins de 2 ans baissent de 9,4 %, celles de 2 à 5 ans de 10,1 %, les 6 à 10 ans de 14,2 % et les 11 à 15 ans de 17,2 %.

Sans surprise, ce sont les motorisations essence (-13,9 %) et diesel (-21 %) qui pâtissent le plus de cette morosité. À l’inverse, les voitures électrifiées ont le vent en poupe : + 1,3 % pour les hybrides rechargeables, + 18,7 % pour les hybrides et + 62,4 % pour les électriques. À elles trois, ces énergies ne représentent toutefois que 22 % du marché global (12 % pour l’hybride, 4 % pour l’hybride rechargeable et 6 % pour l’électrique).

 

 

Crédit photo : Lionel Allorge

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