Le Nissan Juke serait la voiture neuve la moins fiable au Royaume-Uni

Chaque année, les journalistes britanniques de What Car publient leur classement des voitures récentes les plus fiables et celles qui causent le plus de problèmes à leurs propriétaires.

Cette étude se base, dans son édition de 2025, sur les 32 493 réponses d’automobilistes possédant une auto âgée de cinq ans au maximum. Il en résulte que la voiture la plus fiable de l’étude est la Hyundai i10 : aucun des clients de l’étude n’a reporté de problème de fiabilité sur la microcitadine dans les 24 mois qui ont suivi l’achat. Même remarque pour le gros SUV Santa Fe, mais aussi le Kia EV3. Dans ce dernier cas, aucun client n’a visiblement été touché par le problème survenu notamment auprès de certains propriétaires français dans les mois qui ont suivi la livraison de leur exemplaire. La Toyota GR Yaris, l’Aygo X, le Vauhall (Opel) Grandland, le Toyota Rav4, la Mini, le Volkswagen T-Roc et le Porsche Macan thermique sont également cités parmi les meilleurs élèves.

Le Nissan Juke est bon dernier

Toujours d’après cette étude, c’est le Nissan Juke de seconde génération qui serait la voiture neuve la moins fiable. 24 % des propriétaires interrogés dans l’étude ont reporté un problème et 60 % des clients concernés ont eu des réparations coûtant plus de 1 500 livres sterling (soit 1 720€).

Il est suivi par le Volkswagen Tiguan de troisième génération, le Kia Sportage d’ancienne génération, le Mazda CX-60, la Mercedes Classe C, la Volvo S90 et V90, l’Audi Q7, le Volkswagen ID.4, la Hyundai Ioniq Electric et le Renault Austral.

Honda meilleure marque, MG la pire

Du côté des marques, Honda serait la plus fiable d’après cette étude devant Mini et Suzuki. Du côté des plus mauvais élèves, MG est dernier juste devant Fiat et Nissan.