Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Nissan Juke 2

Le Nissan Juke serait la voiture neuve la moins fiable au Royaume-Uni

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Cédric Pinatel

5  

D’après nos voisins britanniques, le Nissan Juke est la voiture neuve qui rencontre le plus de problèmes coûteux dans les cinq premières années de sa vie. A l’inverse, les modèles de Hyundai se distinguent favorablement (de même que le Kia EV3) et Honda serait la marque la plus fiable. MG, au contraire, serait la marque la moins fiable là-bas.

Le Nissan Juke serait la voiture neuve la moins fiable au Royaume-Uni
Le Nissan Juke actuel, qui a récemment été restylé.

Chaque année, les journalistes britanniques de What Car publient leur classement des voitures récentes les plus fiables et celles qui causent le plus de problèmes à leurs propriétaires.

Cette étude se base, dans son édition de 2025, sur les 32 493 réponses d’automobilistes possédant une auto âgée de cinq ans au maximum. Il en résulte que la voiture la plus fiable de l’étude est la Hyundai i10 : aucun des clients de l’étude n’a reporté de problème de fiabilité sur la microcitadine dans les 24 mois qui ont suivi l’achat. Même remarque pour le gros SUV Santa Fe, mais aussi le Kia EV3. Dans ce dernier cas, aucun client n’a visiblement été touché par le problème survenu notamment auprès de certains propriétaires français dans les mois qui ont suivi la livraison de leur exemplaire. La Toyota GR Yaris, l’Aygo X, le Vauhall (Opel) Grandland, le Toyota Rav4, la Mini, le Volkswagen T-Roc et le Porsche Macan thermique sont également cités parmi les meilleurs élèves.

Le Nissan Juke est bon dernier

Toujours d’après cette étude, c’est le Nissan Juke de seconde génération qui serait la voiture neuve la moins fiable. 24 % des propriétaires interrogés dans l’étude ont reporté un problème et 60 % des clients concernés ont eu des réparations coûtant plus de 1 500 livres sterling (soit 1 720€).

Il est suivi par le Volkswagen Tiguan de troisième génération, le Kia Sportage d’ancienne génération, le Mazda CX-60, la Mercedes Classe C, la Volvo S90 et V90, l’Audi Q7, le Volkswagen ID.4, la Hyundai Ioniq Electric et le Renault Austral.

Honda meilleure marque, MG la pire

Du côté des marques, Honda serait la plus fiable d’après cette étude devant Mini et Suzuki. Du côté des plus mauvais élèves, MG est dernier juste devant Fiat et Nissan.

5  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Nissan Juke 2

Nissan Juke 2

SPONSORISE

Achetez votre Nissan Juke 2

En occasion avec Logo La Centrale

Toutes les annonces d'occasion Nissan Juke 2

Avis Nissan Juke 2

13,6 /20

Juke 2 II 1.0 DIG-T 114 ENIGMA DCT7 2021 (2021)

Par  le 29/11/2023

J’ai acheté ce véhicule NISSAN JUKE ÉNIGMA en février 2021. Je l’ai déjà ramené au garage au moins 4 fois( remplacement turbo durite ect… ) et j’ai toujours un bruitage au au niveau du moteur. Je suis déçu de ce véhicule qui Consomme aussi

14,4 /20

Juke 2 II 1.0 DIG-T 117 ACENTA BV6 (2019)

Par haddock le 06/10/2023

Voiture 21000 km et déjà des problèmes ,remplacement de la pédale d'embrayage et le support prise en charge a 50% de Nissan ,deuxième problèmes le compteur electronique ne fonctionne plus et le lendemain le stop start rdv avec le garage la semaine prochaine, au niveau comfort pas terrible manque de souplesse.

18,8 /20

Juke 2 II 1.6 HYBRID 143 PREMIERE EDITION (2022)

Par  le 15/09/2023

Nous avons réduit le volume de voiture et avons troqué notre nissan Qashqai contre la Juke. Quelques réglages à effectuer après 10mois d utilisation : affichage de la vitesse erronée; entre 50 et 60 km le moteur semble être en sur·regime ; le signal sonore émis lors de la marche arrière fonctionne quand il est décidé ; une petite côte sur l autoroute et elle peine.... puis un rappel de nissan problème hevc.on la dépose au garage mardi pour régler tout ceci.Le volume de l habitacle est idéal pour nous 2 la Juke est confortable et très stable . L espace arrière conviendra aux enfants mais pas avec des bagages pour les vacances . Nous on aime

18,4 /20

Juke 2 II 1.0 DIG-T 117 N-CONNECTA BV6 (2020)

Par FILOU FB le 17/02/2023

très agréable a conduire le petit moteur pousse bien la consommation reste raisonnable un peu raide avec l option jante 19 pouces. Quelques bruits aérodynamique sur la portière avant a partir de 100kms/h le coffre est suffisant et très pratique grasse a sa modularité l ergonomie est bonne et l équipement complet option sieges chauffant et pare bris chauffant.

Voir tous les avis Nissan Juke 2

Essais Nissan Juke 2

Voir tous les essais Nissan Juke 2

Forum Nissan Juke 2

Aller sur le forum Nissan Juke 2

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité