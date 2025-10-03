Le Nissan Juke serait la voiture neuve la moins fiable au Royaume-Uni
D’après nos voisins britanniques, le Nissan Juke est la voiture neuve qui rencontre le plus de problèmes coûteux dans les cinq premières années de sa vie. A l’inverse, les modèles de Hyundai se distinguent favorablement (de même que le Kia EV3) et Honda serait la marque la plus fiable. MG, au contraire, serait la marque la moins fiable là-bas.
Chaque année, les journalistes britanniques de What Car publient leur classement des voitures récentes les plus fiables et celles qui causent le plus de problèmes à leurs propriétaires.
Cette étude se base, dans son édition de 2025, sur les 32 493 réponses d’automobilistes possédant une auto âgée de cinq ans au maximum. Il en résulte que la voiture la plus fiable de l’étude est la Hyundai i10 : aucun des clients de l’étude n’a reporté de problème de fiabilité sur la microcitadine dans les 24 mois qui ont suivi l’achat. Même remarque pour le gros SUV Santa Fe, mais aussi le Kia EV3. Dans ce dernier cas, aucun client n’a visiblement été touché par le problème survenu notamment auprès de certains propriétaires français dans les mois qui ont suivi la livraison de leur exemplaire. La Toyota GR Yaris, l’Aygo X, le Vauhall (Opel) Grandland, le Toyota Rav4, la Mini, le Volkswagen T-Roc et le Porsche Macan thermique sont également cités parmi les meilleurs élèves.
Le Nissan Juke est bon dernier
Toujours d’après cette étude, c’est le Nissan Juke de seconde génération qui serait la voiture neuve la moins fiable. 24 % des propriétaires interrogés dans l’étude ont reporté un problème et 60 % des clients concernés ont eu des réparations coûtant plus de 1 500 livres sterling (soit 1 720€).
Il est suivi par le Volkswagen Tiguan de troisième génération, le Kia Sportage d’ancienne génération, le Mazda CX-60, la Mercedes Classe C, la Volvo S90 et V90, l’Audi Q7, le Volkswagen ID.4, la Hyundai Ioniq Electric et le Renault Austral.
Honda meilleure marque, MG la pire
Du côté des marques, Honda serait la plus fiable d’après cette étude devant Mini et Suzuki. Du côté des plus mauvais élèves, MG est dernier juste devant Fiat et Nissan.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération