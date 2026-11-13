Le nouveau Hyundai Tucson se fait littéralement torturer sur la Nordschleife même s'il n'est pas fait pour ça

Sur le papier, un véhicule comme le Hyundai Tucson n’a absolument rien à faire sur un circuit automobile. Le SUV coréen, dont le design a totalement changé sur sa nouvelle mouture présentée il y a quelques jours au Mondial de l’Automobile de Paris 2026, n’a aucune prétention sportive : son but est de permettre à cinq occupants de voyager dans de bonnes conditions de confort et d’espace.

Mais sportives ou pas, les voitures du marché nécessitent de la mise au point dynamique pour qu’elles soient rassurantes à conduire et même, parfois, intéressantes à « pousser » un peu. Voilà pourquoi dans le cadre de cette mise au point, les ingénieurs et pilotes d’essai des constructeurs n’hésitent pas à passer du temps en piste pour améliorer les voitures en développement. La grande boucle Nord du Nürburgring, connue pour être un terrain d’essai particulièrement exigent, constitue en cela l’endroit parfait. Surtout que Hyundai possède toujours une base de développement allemande.

Pauvre Tucson !

On se retrouve ainsi avec un exemplaire du nouveau Tucson dans des positions pour le moins scabreuses et inhabituelles sur l’Enfer vert. Son pilote le conduit « comme une voiture de course » et le SUV fait hurler ses pneus à fond sur la Nordschleife.

On pourra voir le résultat de ces travaux de mise au point à l’occasion des premiers essais presse du modèle, qui auront lieu dans les mois à venir. Hyundai semble vouloir tout faire pour que l’engin figure parmi les meilleurs modèles du genre en termes d’efficacité dynamique…