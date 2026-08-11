Le pari fou paye ! Il transforme une épave en jouet géant et s'envole pour représenter la France

C’est grâce à Guillaume Carvalhido, mécanicien automobile de profession, que cette Golf 4 TDI a pu trouver une seconde vie. Initialement destinée à partir à la casse, la voiture allemande a été aménagée dans le but de devenir un jouet à taille réelle. Cette transformation aurait coûté entre 500 et 1 500 euros à son propriétaire. Fabriquée à partir de pièces de récupération, la Golf est notamment équipée de jantes de poids lourd de 22 pouces et demi, ainsi que d’un pot d’échappement qui sort directement par le capot moteur.

Ce véhicule a participé à la compétition française du concours « Hot Wheels Legends Tour », dont elle est finalement devenue championne. Elle a ainsi pu rouler sur le mythique circuit des 24 Heures du Mans. Un premier rêve réalisé pour Guillaume : « Le Mans, c’était incroyable. Le fait d’être dans cet univers, c’était une première pour moi. En plus, participer à la finale du concours Hot Wheels et la remporter en clôture, c’était exceptionnel », a-t-il déclaré à France 3.

Cap sur le Portugal, avec une vision internationale

Après avoir remporté la compétition en France, il est temps pour Guillaume et sa « Gogolf », comme elle est surnommée, de prendre la direction du Portugal. En effet, la phase européenne de la compétition se tiendra au mois de novembre dans le pays.

Pour Guillaume, sa voiture « a toutes ses chances » : « J’ai vu les véhicules des autres pays. Ce sont de belles voitures, de belles réalisations, mais au niveau des proportions, on n’est pas comme celle-ci. Je pense que c’est le point fort de ce projet. Tout est disproportionné et c’est vraiment un gros jouet. »

Mais pour lui, cette manche européenne n’est qu’une étape. Son objectif ultime est de parvenir à la finale aux États-Unis, où sa Golf pourrait être miniaturisée pour devenir l’un des célèbres jouets de la marque Hot Wheels.