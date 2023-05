Concours Hot Wheels : la finale française aux 24 Heures du Mans

Les 3 finalistes de l’édition 2023, du « Hot Wheels Legends Tour » seront exposées dans la Sarthe à l’occasion du centenaire des 24h du Mans qui se déroulera les 10 et 11 juin. En mars dernier, la marque de miniature Hot Wheels annonçait le lancement de l’édition tricolore de sa compétition internationale, le Legends Tour. Le concept créer, transformer ou personnaliser un véhicule selon l’esprit Hot Wheels. Les organisateurs ont reçu plus de 200 candidatures.

La « SOXLE »

Cette ancienne Mercedes, constitue un projet de plus 25 ans. Son propriétaire, Guillaume Mennesson, 43 ans l’a baptisée ainsi en hommage à son arrière-arrière-grand-père. Le design réalisé par ses soins, s’inspire de grandes carrosseries françaises des années 50.

La « Flamboyante »

Ce Hot Rod de fabrication artisanale reprend une base très connue : la 4L. « La Flamboyante » est le fruit d’un projet entre amis datant d’il y a une dizaine d’années. Initialement destinée à des compétitions de stock-car, elle a par la suite été intégralement restaurée par Sébastien, 28 ans et son père Joël. Elle abrite un V6 2.3L Ford.

Le « Golgoth I »

Ce véhicule a été réalisé dans l’esprit de la lignée des Lakesters et Bellytanks d’après-guerre, conçues pour les courses de plage. Son concepteur, Thibault Lagardère, 43 ans et architecte de métier, a conçu ce véhicule à partir d’un réservoir d’avion et de pièces d’un véhicule, Français des années 30. Une construction réalisée en seulement 1 an, avec pour base un moteur V8 Flathead avec échappement libre.

L’élection se déroulera précisément le 9 juin 2023 à 17h au Circuit des 24h du Mans. Le jury composé de membres de l’A.C.O ( Automobile Club de l’Ouest), de Youtubeurs et des équipes Mattel élira l’une de ces 3 finalistes qui resteront exposées durant toute la compétition d’endurance.

Le grand gagnant de cette édition tricolore remportera le droit d’affronter les finalistes des autres pays participants, le 11 novembre, pour remporter le prix ultime : voir sa voiture éditée en véritable voiture Hot Wheels à l’échelle 1:64 pour rejoindre la collection du « Garage des Légendes ».