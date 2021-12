Le Renault Arkana arrive en occasion : un original au prix fort !

Les SUV coupés ne sont pas nouveaux, le premier d'entre eux (hors exotique Pontiac Aztec) ayant été le BMW X6 en 2008. Mais ils sont longtemps restés l'apanage des marques premium.

Avec son Arkana, d'abord vendu en Russie, où il a été commercialisé en 2019, et finalement arrivé en France en 2021, Renault devient le premier constructeur généraliste à proposer un SUV coupé. Et la mayonnaise a pris, sachant que par exemple, les particuliers achètent 3 fois plus d'Arkana que de Peugeot 3008, pourtant un best-seller. L'effet nouveauté joue à plein cependant.

Mais l'Arkana mérite-t-il son succès ? Il semblerait que oui, et nos essais ont mis en lumière pas mal de bons points. L'Arkana est premièrement une proposition esthétique originale, c'est un fait, qu'on apprécie ou pas. Il est également assez habitable, y compris pour les passagers arrière malgré la chute de pavillon prononcée, et son volume de coffre est correct pour la catégorie avec 513 litres pour les versions classiques micro-hybrides (480 litres pour la version hybride). Autre bon point, en reprenant l'agencement intérieur du SUV urbain de la famille, le Captur, il se montre à la fois bien présenté et bien fini, mais si pas d'une modernité folle.

Enfin, son comportement dynamique est plaisant, et c'est un modèle agréable à mener sur tout type de route.

Ses défauts tiennent en quelques petites lacunes d'équipement, même sur les finitions hautes, avec par exemple un régulateur de vitesse adaptatif et une aide au maintien dans la voie en option. Par ailleurs, son profil de coupé réduit le champ de la rétrovision, et le système multimédia apparaît déjà comme daté par rapport à ce que propose la concurrence.

Les prix, enfin, sont relativement placés, par rapport à l'équipement global et aux prestations, mais pas non plus "donnés". Nous allons voir si sur le marché de l'occasion, tendu en ce moment, on peut arriver à réduire un peu la facture. Mais déjà, où peut-on trouver un Arkana d'occasion ?

Renault Arkana d'occasion : les filières d'approvisionnement

Sept mois après sa commercialisation, et on le répète assez souvent dans ce type d'article "arrive en occasion", les professionnels, concessionnaires ou revendeurs multimarques, sont les principaux revendeurs. c'est bien évidemment le cas.

Les particuliers, eux, ne représentent que 4 % de l'offre.

C'est donc sur les principaux sites de petites annonces, La Centrale en tête, mais aussi le bon coin, que vous trouverez des Arkana. On peut estimer aujourd'hui à 750/800 offres sur les principaux sites, en ayant écarté les doublons qui se retrouvent chez les uns et les autres.

Les collaborateurs Renault disposent aussi d'un site dédié pour revendre leurs véhicules. Il s'agit de Top Renault : https://toprenault.com/

Il y a sur ce site, à l'heure où ces lignes sont écrites, 21 collaborateurs qui revendent leur Arkana.

Renault propose aussi, sur son site internet officiel, une rubrique "Renault Occasion", sur laquelle on trouve 28 modèles. Mais on en a repéré certains aussi en annonce sur La Centrale.

Pour l'offre actuelle sur le marché, les prix, et les premières tendances fiabilité, cliquez sur les pages suivantes !